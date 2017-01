Wall Street richting lagere opening

Private banenrapport valt tegen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het rood.De Dow Jones index blijft op korte afstand van de magische grens van 20.000 punten staan, maar analisten van ADS Securities denken dat dit niveau vooralsnog niet bereikt zal worden. "Gezien de onzekerheid wat betreft de nieuwe Amerikaanse regering, lijkt het vertrouwen er niet te zijn."Volgens ADS zal onzekerheid het sentiment blijven beheersen totdat de nieuwe president Donald Trump officieel in functie komt. Dat staat over twee weken te gebeuren. "Er zijn genoeg marktvolgers die denken dat met de komst van de nieuwe regering een einde zal komen aan de spectaculaire rally die we in de laatste twee maanden hebben gezien", stelden de analisten.Voorbeurs werd bekend dat het aantal banen in de Amerikaanse private sector minder hard is gegroeid dan was verwacht. Afgelopen maand nam het aantal banen in de niet-agrarische private sector toe met 153.000 stuks. Verwacht was een groei van 168.000 banen.Tevens werd bekend dat het aantal eerste steunaanvragen in de afgelopen week is gedaald met 28.000 stuks tot 235.000. Er was gerekend op een niveau van 260.000.Na opening verschijnen nog cijfers over de Amerikaanse dienstensector en de wekelijkse olievoorraden.Olieprijzen noteren hoger. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 0,7 procent op 53,64 dollar, terwijl een maart-future Brent 0,7 procent duurder werd op 56,85 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0537. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het valutapaar nog op 1,0557 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0489 op de borden.BedrijfsnieuwsConstellation Brands heeft in het derde kwartaal de omzet als de winst flink zien oplopen. CEO Rob Sands sprak donderdag van een dynamisch kwartaal, waarin de Canadese wijn-operaties werden verkocht en de nadruk kwam te liggen op de brouwerijen en innovatie. Het aandeel daalde 3,2 procent.Macy's kondigde woensdag aan om 68 winkels te sluiten dit jaar en 6.200 mensen te ontslaan. De warenhuisketen kampte in de laatste maanden van het jaar met een daling van de vergelijkbare omzet en verwacht dat dit cijfer over heel 2016 met circa 3 procent daalt. Aanvankelijk hield het bedrijf uit Cincinnati rekening met een afname van de vergelijkbare omzet met 2,5 tot 3,0 procent. Ook de winstverwachting voor 2016 ging omlaag. In de elektronische handel voorbeurs verloor het aandeel ruim 10 procent.Schlumberger neemt Peak Well Systems over. De onderneming maakte geen overnamebedrag bekend. Het aandeel Schlumberger steeg 0,6 procent.Nvidia zei woensdag na het slot in New York een samenwerking met Audi te vormen om een zelfsturende auto op de markt te brengen. Het aandeel Nvidia daalde voorbeurs 0,5 procent.Costco Wholesale boekte in december een 5 procent hogere netto-omzet van 13,07 miljard dollar in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder. De vergelijkbare omzet lag 3 procent hoger in Amerika en steeg met 7 procent in Canada. Elders internationaal was juist sprake van een daling met 3 procent. De totale vergelijkbare omzet steeg 3 procent. Het aandeel noteerde vrijwel onveranderd.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,6 procent naar 2.270,75 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 19.942,16 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 5.477,01 punten