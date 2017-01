Damrak sluit licht lager

Donderdag 5 januari 2017 18:05 Handelsvolumes blijven nog laag.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag licht lager gesloten. De AEX index daalde 0,1 procent naar 486,93 punten, terwijl de AMX een vlakke stand optekende en voor de AScX een plusje resteerde van 0,1 procent.olgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus zorgt de kerstvakantie niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen voor weinig handel en dus ook weinig richting. "Wat opviel, was dat de Amsterdamse beurs aan het eind van de handel wat weg zakte in reactie op de situatie in de Verenigde Staten, waar de euro/dollar even boven het niveau van 1,06 noteerde", aldus Schutte. "In de VS vielen verder de cijfers over de groei van het aantal banen wat tegen, maar was de daling van het aantal steunaanvragen een positieve verrassing", voegde hij toe.De Nederlandse consumentenprijzen zijn in december in een hoger tempo gestegen dan in de voorgaande maand, bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In december namen de prijzen op jaarbasis toe met 1,0 procent, na een stijging van de consumentenprijzen met 0,6 procent in november en 0,4 procent in oktober. Het cijfer over december markeerde het hoogste niveau sinds augustus 2015, vooral als gevolg van de stijging van prijzen van benzine en diesel . Gemiddeld kwam de inflatie over 2016 uit op 0,3 procent, het laagste niveau in bijna 30 jaar.De producentenprijzen in de eurozone zijn in november iets gestegen, kwam donderdag uit cijfers van Eurostat naar voren. De producentenprijzenindex stegen op jaarbasis met 0,1 procent, na een daling van 0,4 procent in oktober en een min van 1,5 procent in september. De verwachting lag op een ongewijzigde stand in november. Op maandbasis namen de producentenprijzen in november toe met 0,3 procent, na een stijging met 0,8 procent in de voorgaande maand. Hiervoor was een stijging met 0,2 procent verwacht.Op macro-economische vlak werd donderdagochtend in Europa verder bekend dat de Britse dienstensector in december een groeispurt inzette, kwam donderdag uit cijfers van Markit Economics naar voren. De inkoopmanagersindex steeg van 55,2 in november naar 56,2 in december, het hoogste niveau in 17 maanden. De verwachting voor december was 54,8. Eerder deze week bleek al dat de bedrijvigheid in de Britse industrie in december in een flink hoger tempo groeide. De inkoopmanagersindex steeg van 53,6 in november naar 56,1 in december, veel beter dan verwacht.In de middag kwam er een serie macrocijfers uit de Verenigde Staten. Het aantal banen in de VS is in december minder hard gegroeid dan voorzien, bleek donderdag uit cijfers van loonstrookjesverwerker Automatic Data Processing. Afgelopen maand nam het aantal banen in de niet-agrarische private sector toe met 153.000 stuks. Verwacht was een groei van 168.000 banen.Het aantal eerste steunaanvragen in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 31 december op weekbasis gedaald, meldde het ministerie van Arbeid donderdag.De wekelijkse eerste uitkeringsaanvragen daalden met 28.000 tot 235.000. Er was gerekend op een niveau van 260.000. Het vierwekelijkse voortschrijdende gemiddelde voor de eerste steunaanvragen, dat minder volatiel is dan de wekelijkse aanvragen, daalde met 5.750 naar 256.750. Het aantal verlengde steunaanvragen in de week eindigend op 24 december steeg met 16.000 tot 2,112 miljoen aanvragen.De activiteit van de Amerikaanse dienstensector is in december in hetzelfde tempo toegenomen als een maand eerder, bleek donderdag uit cijfers van het Institute for Supply Management. De inkoopmanagersindex bleef staan in december op 57,2. Eerder vanmiddag bleek de inkoopmanagersindex voor de dienstensector gemeten door Markit Economics te zijn gedaald van 54,6 in november naar 53,9 in december. Een voorlopige raming voor december wees nog op een daling tot 53,4. Vorige week bleek al dat de inkoopmanagersindex voor de industrie gemeten door het ISM steeg van 53,2 in november naar 54,7 in december.De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week gedaald, maakten cijfers van de Energy Information Administration duidelijk. De cijfers verschenen een dag later omdat Wall Street maandag gesloten was. In de week eindigend op 30 december namen de olievoorraden met 7,1 miljoen vaten af tot 479,0 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 8,3 miljoen vaten tot 235,5 miljoen vaten. De voorraden stookolie en andere destillaten groeiden met 10,1 miljoen vaten tot 161,7 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting steeg van 91,0 procent naar 92,0 procent.Olie noteerde donderdag in het groen. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 0,1 procent naar 53,30 dollar, terwijl een maart-future Brent ook 0,1 procent hoger bewoog tot 56,55 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0590. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0557 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0489 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 12 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Galapagos met een winst van 3,6 procent. Jefferies en Bryan Garnier verhoogden hun koersdoelen voor het biotechbedrijf. De analisten van Jefferies voorzien een piek in de omzet van cystic fibrosis van 3 miljard dollar, tegenover een eerdere "conservatieve" raming van 1 miljard dollar. Ook over de bijdrage aan de waardering van het biotechbedrijf liet Jefferies zich positiever uit.KPN noteerde 0,2 procent hoger nadat het telecomfonds meldde overeenstemming bereikt over de overname van 100 procent van de aandelen in DearBytes, zonder financiële details bij te sluiten. Met de overname van de Nederlandse cybersecurity-onderneming wil KPN klanten nog beter beveiligen en versterkt hiermee zijn positie in Nederland als zodanig. KPN verwacht de transactie eind januari 2017 af te ronden. Het aandeel slootSBM Offshore won 1,5 procent. Mediaberichten suggereerden dat de oliedienstverlener de negatieve effecten zou voelen van de financiële problemen bij het Angolese staatsbedrijf en joint venture-partner Sonagol. Analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen Bankiers noemde dit tegenover ABM Financial News prematuur.Gemalto raakte 0,4 procent kwijt, nadat het Franse bedrijf meldde zijn Coesys Visa Management-oplossing te hebben aangeboden aan het Directorate of Citizenship and Immigration Control in Oeganda, zonder financiële details te nomen.De grootste dalers in de AEX waren achtereenvolgens Aegon, NN Groep, Vopak, DSM en Ahold Delhaize, met elk een daling van meer dan 1 procent.In de Midkap steeg ASR Nederland 1,0 procent, nadat ING het koersdoel voor de verzekeraar verhoogde van 20,00 naar 26,00 euro met een ongewijzigd koopadvies. Analist Albert Ploegh van ING denkt dat de verzekeraar in werkelijkheid meer kapitaal genereert dan de 9 procentpunt die het bedrijf zelf als richtlijn geeft voor de jaarlijkse autonome bijdrage aan de Solvency II-kapitaalbuffer.TomTom was in de Midkap de grootste stijger met een plus van 1,8 procent, terwijl Intertrust, Flow Traders en Corbion elk meer dan 1,5 procent verloren.Onder de kleinere fondsen schreef NSI 2,8 procent bij nadat nadat het vastgoedbedrijf een nieuw tienjarig huurcontract afsloot met de huurder van Glass House voor het gehele pand in Amsterdam-Sloterdijk.Stern Groep sloot 0,9 procent hoger nadat analist Edwin de Jong van NIBC donderdag meldde dat de scherpe daling van de Nederlandse autoverkopen in december van tijdelijke aard is en geen implicaties heeft voor het investeringsprofiel van het aandeel Stern Groep. ICT Groep was in de AScX-index de grootste daler met een verlies van 1,5 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 2.265,42 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het groen.