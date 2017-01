Olieprijs sluit weer hoger

Donderdag 5 januari 2017 21:19 Markten reageren op rapport Amerikaanse olievoorraden(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten. De februari-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 0,50 dollar hoger, of 0,9 procent, op 53,76 dollar.De markten reageerden vooral op het wekelijkse rapport over de Amerikaanse olievoorraden van de Energy Information Administration (EIA), dat deze week een dag later dan gebruikelijk verscheen, omdat Wall Street maandag gesloten was.In de week eindigend op 30 december namen de olievoorraden met 7,1 miljoen vaten af tot 479,0 miljoen vaten.De benzinevoorraden stegen met 8,3 miljoen vaten tot 235,5 miljoen vaten. De voorraden stookolie en andere destillaten groeiden met 10,1 miljoen vaten tot 161,7 miljoen vaten.De capaciteitsbenutting steeg van 91,0 procent naar 92,0 procent.Volgens commodity marktonderzoeker Matt Smith van ClipperData duiden de gedaalde olievoorraden niet alleen op en economische opleving, maar zijn ze ook het gevolg van nieuwe belastingheffing voor geïmporteerde olievoorraden aan land, die veel marktpartijen doen besluiten de ruwe olie voorlopig maar in tankers en platforms op zee te laten.Donderdag kwamen ook de resultaten van een studie van de EIA naar buiten, waarin wordt gesteld dat onder meer als gevolg van verbeterende technolgie de Verenigde Staten in 2026 een netto exporteur van energie kan worden, waar het nu sids 1953 importeur is.Ander olienieuws was er donderdag van de Saudi Arabian Oil Company, dat meldde de prijzen voor een vat olie voor afnemers in het Verre Oosten te hebben verhoogd. Het Saoedi-Arabische oliestaatsbedrijf lijkt daarmee het signaal af te geven dat het zich aan de afspraken van de OPEC-landen en andere olieproducerende landen over productiebeperking houdt. Het bedrijf is de grootste olieproducent ter wereld.Een vat Super Light werd 0,40 dollar duurder, een vat Extra Light steeg 0,45 dollar in prijs en een vat Medium en Heavy werden elk 0,50 dollar duurder.De OPEC kwam eind vorig jaar overeen de dagproductie te beperken met 486.000 vaten.Voor afnemers in de Verenigde Staten werden alleen de prijzen voor Extra Light en Light met elk 0,20 dollar per vat verhoogd.