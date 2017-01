Wall Street sluit overwegend lager

Donderdag 5 januari 2017 22:21 Financiële markten reageren verdeeld op macro-cijfers.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten en de financiële markten reageerden wisselend op olievoorraden en andere macro-cijfers.De toonaangevende S&P 500 index daalde bij het slot 0,1 procent naar 2.269,01 punten, de Dow Jones index sloot 0,2 procent lager op 19.899,29 punten, maar de Nasdaq eindigde 0,2 procent hoger op 5.487,94 punten."De internationale beurzen komen pas volgende week weer op volle stoom en dan kunnen we zien in welke richting dat gaat", zei beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus desgevraagd tegen ABM Financial News. "Vooral de eerste bedrijfscijfers zullen bepalend zijn voor het sentiment", voegde hij toe.Het aantal banen in de VS is in december minder hard gegroeid dan voorzien, bleek donderdag uit cijfers van loonstrookjesverwerker Automatic Data Processing. Afgelopen maand nam het aantal banen in de niet-agrarische private sector toe met 153.000 stuks. Verwacht was een groei van 168.000 banen.Het aantal eerste steunaanvragen in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 31 december is op weekbasis flink gedaald, meldde het ministerie van Arbeid donderdag. De wekelijkse eerste uitkeringsaanvragen daalden met 28.000 tot 235.000. Er was gerekend op een niveau van 260.000. Het vierwekelijkse voortschrijdende gemiddelde voor de eerste steunaanvragen, dat minder volatiel is dan de wekelijkse aanvragen, daalde met 5.750 naar 256.750.De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week gedaald, bleek donderdag uit cijfers van de Energy Information Administration. In de week eindigend op 30 december namen de olievoorraden met 7,1 miljoen vaten af tot 479,0 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 8,3 miljoen vaten tot 235,5 miljoen vaten. De voorraden stookolie en andere destillaten groeiden met 10,1 miljoen vaten tot 161,7 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting steeg van 91,0 procent naar 92,0 procent.Volgens commodity marktonderzoeker Matt Smith van ClipperData duiden de gedaalde olievoorraden niet alleen op en economische opleving, maar zijn ze ook het gevolg van nieuwe belastingheffing voor geïmporteerde olievoorraden aan land, die veel marktpartijen doen besluiten de ruwe olie voorlopig maar in tankers en platforms op zee te laten.Olie noteerde donderdag in het groen. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 0,9 procent naar 53,70 dollar, terwijl een maart-future Brent 0,8 procent duurder werd op 56,82 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0596. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0537 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0489 op de borden.BedrijfsnieuwsSchlumberger neemt Peak Well Systems over, meldde de Amerikaanse oliedienstverlener donderdag zonder financiële details te vermelden. Peak Well Systems ontwerpt en ontwikkelt producten en technologieën, waarmee olie- en gasproducenten onderhoudswerkzaamheden aan hun boorinstallaties kunnen uitvoeren en onder andere de prestaties en levensloop van de bronnen kunnen optimaliseren. Het aandeel Schlumberger sloot donderdag 0,2 procent lager.Monsanto heeft over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2016/2017 op jaarbasis weer bescheiden winst geboekt, zo maakte het bedrijf donderdag bekend. Monsanto zag het nettoverlies van 253 miljoen dollar over het eerste kwartaal van het vorig boekjaar draaien naar een nettowinst van 29 miljoen dollar. De netto-omzet steeg over de verslagperiode van 2,22 miljard naar 2,65 miljard dollar. Monsanto herhaalde donderdag het vertrouwen in het verloop van zaken die moeten leiden tot een afronding van de fusie met Bayer aan het eind van 2017. Het aandeel is 0,2 procent hoger gesloten.Constellation Brands heeft in het derde kwartaal de omzet als de winst flink zien oplopen. CEO Rob Sands sprak donderdag van een dynamisch kwartaal, waarin de Canadese wijn-operaties werden verkocht en de nadruk kwam te liggen op de brouwerijen en innovatie. De omzet steeg in het derde kwartaal op een vergelijkbare basis met 10 procent naar 1.811 miljoen dollar. Dit leverde een nettowinst op van 403 miljoen dollar, een stijging op vergelijkbare basis van 40 procent. Per aandeel bedroeg de winst 1,96 dollar. Het aandeel sloot donderdag 7,1 procent lager.Costco Wholesale boekte in december een 5 procent hogere netto-omzet van 13,07 miljard dollar in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder. De vergelijkbare omzet lag 3 procent hoger in Amerika en steeg met 7 procent in Canada. Elders internationaal was juist sprake van een daling met 3 procent. De totale vergelijkbare omzet steeg 3 procent. Het aandeel sloot 2,0 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 05, 2017 16:21 ET (21:21 GMT)