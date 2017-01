Ford verkoopt in 2016 meer in China

Vrijdag 6 januari 2017 07:51 Verkopen in 2016 14 procent gestegen.(ABM FN-Dow Jones) Ford Motor Company heeft in 2016 in China 14 procent meer auto's verkocht. Dit meldde de Amerikaanse autoproducent vrijdag voorbeurs.Ford verkocht in 2016 in China in totaal 1,27 miljoen voertuigen, waarbij de vraag naar de Lincoln met liefst 180 procent steeg. Dit is inclusief de verkopen door de joint ventures Changan Ford Automobile en Jiangling Motors Corporation, de geïmporteerde Ford-modellen en Lincoln, dat is uitgegroeid tot het snelst groeiende luxemerk in China.In december 2016 werden gecombineerd 150.000 voertuigen in China verkocht, een stijging van 21 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, waarbij de groei werd gedreven door een sterke vraag naar Ford's SUV's, zoals de Ford Edge en Explorer, het grote model van de Ford Taurus en sportwagens, zoals de Ford Mustang.Over 2016 verkocht Changan Ford Automobile 957.000 wagens, een stijging van 14 procent. Joint venture Jiangling Motors verkocht 265.056 voertuigen in China, een stijging van 7 procent. Van de SUV-modellen stegen de verkopen van de Ford Edge en Ford Explorer in 2016 met achtereenvolgens 123 en 36 procent en van de sportmodellen verkocht het concern op jaarbasis van de Ford Mustang 45 procent meer. De verkopen van de Focus RS en Focus ST, tevens sportwagens, stegen op jaarbasis met 12 procent.Het aandeel Ford Motor noteerde in de elektronische handel nabeurs 0,1 procent lager. In de reguliere handel sloot het aandeel 3,0 procent in het rood op 12,77 euro.