Damrak sluit licht hoger

Vrijdag 6 januari 2017 18:15 Beleggers wachten op start tweede handelsweek.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag licht hoger gesloten op een vrij richtingloze dag. De AEX index eindigde vlak op 487,00 punten, terwijl de AMX en de AScX plusjes noteerden van respectievelijk 0,3 en 0,4 procent."Het was een dag met bar weinig bedrijfsnieuws, maar wel wat belangrijke en teleurstellende macro-cijfers uit de Verenigde Staten en Duitsland", zei analist Corné van Zeijl van Actiam desgevraagd tegen ABM Financial News. "Opmerkelijk is dat op basis van die cijfers de obligatierentes en koersen van onroerend goed fondsen omhoog gingen", voegde hij toe. "Het wachten is nu op de tweede handelsweek van het jaar, waarin met name internationaal enkele grote retailers op woensdag en donderdag en belangrijke financiële fondsen op vrijdag de markten mogelijk weer in beweging kunnen krijgen", aldus de marktvorser.Op macro-economische vlak waren er vrijdagochtend twee cijfers uit de eurozone. Het economisch sentiment in het muntgebied steeg van 106,6 in november naar 107,8 in december. De verwachting van geraadpleegde economen lag op 106,9.De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in november gedaald, zo bleek uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Gerekend naar volume daalden de detailhandelsverkopen met 0,4 procent op maandbasis. In oktober namen de verkopen nog met 1,4 procent toe. Op jaarbasis stegen de detailhandelsverkopen in november met 2,3 procent.De Duitse detailhandelsverkopen zijn in november op maandbasis in een hoger dan voorzien tempo gedaald. Op maandbasis namen de verkopen, gecorrigeerd voor onder meer kalendereffecten en inflatie, af met 1,8 procent. Dit lag onder de geraamde daling met 1,0 procent. Op jaarbasis stegen de detailhandelsverkopen in november evenwel met 3,2 procent.Ook de cijfers over de Duitse fabrieksorders stelden teleur met over de maand november een sterker dan verwachte daling. De orders daalden met 2,5 procent op maandbasis, waar een afname met 1,5 procent was verwacht. De binnenlandse orders lagen 2,8 procent lager en de buitenlandse orders liepen met 2,3 procent terug. In oktober namen de fabrieksorders in Duitsland nog met 5,0 procent toe.Het tekort op de Franse handelsbalans is in november teruggelopen. Het handelstekort bedroeg 4,4 miljard euro, tegen 5,2 miljard in oktober. In september was er nog sprake van een tekort van 4,8 miljard euro.De Australische export is in november onverwacht in een flink hoger tempo gestegen, waarbij de import stabiel bleef. De uitvoer steeg in november met 8 procent op maandbasis, na met een toename van 1 procent in oktober. De import bleef in november op maandbasis juist onveranderd na een stijging met 2 procent een maand eerder. Het handelsoverschot, het eerste sinds maart 2014, kwam in november uit op 1.243 miljoen Australische dollar, of circa 911 miljoen Amerikaanse dollar, tegenover een tekort van ruim 1.119 miljoen Australische dollar in oktober. De cijfers zijn aangepast voor seizoenseffecten. De verwachting lag op een tekort van 550 miljoen Australische dollar in november.In de middag volgden drie belangrijke macro-cijfers uit de Verenigde Staten. De werkgelegenheid is daar in december minder hard gestegen dan verwacht, bleek uit het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van arbeid. Er kwamen afgelopen maand 156.000 banen bij, waar door economen een banengroei van 183.000 voorzagen. De werkloosheid noteerde in november op 4,7 procent, versus 4,6 procent een maand eerder. Deze stijging was wel conform verwachting. De eerder gerapporteerde banengroei voor november werd opwaarts bijgesteld van 178.000 naar 204.000. In december kwam de arbeidsparticipatie uit op 62,7 procent en steeg het gemiddelde uurloon met 0,10 dollar tot 26,00 dollar. Daarmee lag het uurloon op jaarbasis 2,9 procent hoger.Het handelstekort van de Verenigde Staten is in november gestegen, meldde het Amerikaanse ministerie van Handel. Het tekort steeg van 42,4 miljard dollar in oktober naar 45,2 miljard dollar in november. Er was vooraf gerekend op een tekort van 45,6 miljard dollar. De export daalde in november met 0,4 miljard dollar op maandbasis naar 185,8 miljard dollar en de import nam juist met 2,4 miljard dollar toe tot 231,1 miljard dollar.Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in november gedaald, bleek vrijdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid. De fabrieksorders daalden op maandbasis met 2,4 procent, hetgeen ook was voorzien. In oktober was nog sprake van een stijging van 2,8 procent. De orders exclusief volatiele zaken als transportorders namen met 0,1 procent toe. Gerekend zonder defensie namen de orders af met 3,4 procent. De orders voor duurzame goederen daalden met 4,5 procent op maandbasis. In oktober bedroeg de stijging hier nog 5,0 procent.ING verwacht dat de Nederlandse economie in een lager tempo zal groeien dan in 2016, meldde de bank in een vrijdag verschenen rapport. Analist Dimitry Flemming merkte op dat de Nederlandse economie op volle toeren heeft gedraaid, ondanks de stagnerende groei van de wereldhandel en de onzekerheden die de Brexit met zich meebracht. Na een groei van 2 procent in 2015, volgde een iets hogere groei in 2016, aldus Flemming. Daarmee groeit de Nederlandse economie in een sneller tempo dan gemiddeld in de eurozone. ING verwacht echter dat het groeitempo van de economie vertraagt van 2,2 procent in 2016 naar 1,6 procent in 2017. Exclusief de effecten van het schrikkeljaar kan de groei 1,7 procent zijn. De huizenmarkt blijft daarbij een belangrijke aanjager van de economie, maar zal evenwel ook iets minder hard groeien. Bovendien zal ook de groei van export iets worden afgeremd en valt de maximale gasproductie lager uit.Olie draaide vrijdagmiddag van groen naar rood. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 0,2 procent naar 53,64 dollar, terwijl een maart-future Brent 0,4 procent lager bewoog tot 56,68 dollar.De euro/dollar noteerde bij het slot in Europa op 1,0557. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0580 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0596 op de borden.Stijgers en dalersIn de merendeels groene Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde DSM aan kop met een winst van 2,6 procent, na een adviesverhoging door Barclays van Gelijkgewogen naar Overwogen. Galapagos volgde met een winst van 1,1 procent.Randstad kreeg van UBS een koersdoelverhoging van 39,00 naar 54,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies. Het aandeel is volgens de analisten ondergewaardeerd ten opzichte van sectorgenoot Adecco. Randstad sloot met een winst van 0,4 procent.Bij de hoofdgraadmeter viel de daling van ArcelorMittal op, dat ruim een procent inleverde. De overige verliezen bleven onder het procent.In de Midkap was de verhouding groen/rood op de koersenborden ongeveer 50/50.BE Semiconductor Industries heeft een sterk orderboek voor de komende kwartalen en zal blijven werken aan het verlagen van de kosten, schreef analist Nigel van Putten van ING naar aanleiding van een bezoek aan het bedrijf in Duiven. Van Putten wees ook op de leidende positie van de toeleverancier aan de chipindustrie in de markt voor Advanced Packaging materiaal. Besi zal zich volgens de analist blijven richten op winstgevendheid en kasstromen en is niet van plan om kortingen te verschaffen, omdat marktaandeel geen prioriteit heeft. Toch verwacht de analist dat Besi marktaandeel zal blijven winnen, vanwege de kwaliteit van zijn producten. Wat betreft overnames verwacht Van Putten dat Besi zeer geduldig zal zijn. Het aandeel sloot 1,6 procent hoger.Sterkste dalers in de AMX waren ASR Nederland en Aperam met verliezen van respectievelijk 1,7 en 0,9 procent. Opmerkelijke plussen betroffen vastgoedfondsen Vastned met een winst van 0,9 procent en Eurocommercial Properties dat zelfs 1,5 procent mocht bijschrijven. Veruit de sterkste stijger was echter OCI met een winst van 3,0 procent.ook bij de AScX-fondsen stonden er ongeveer evenveel plussen als minnen op het bord, met een winst van 3,6 procent voor AMG Advanced Metallurgical Group en 1,6 procent voor ICT Group. Koersverliezen van meer dan 0,5 procent waren er voor Ordina, Kiadis, Kendrion en Stern Groep, dat in de afgelopen week te maken kreeg met fors gekrompen autoverkoopcijfers in 2016 van RAI en BOVAG.Van de lokale fondsen stond Value8 in de aandacht. Dochterbedrijf Kersten krijgt al twee geen goedkeuring van de accountant voor de jaarrekening, zo schreef Het Financieel Dagblad. Value8 meldde vrijdag dat deze omstandigheid dateerde van voor het moment dat het investeringsfonds bij Kersten in beeld kwam. Het aandeel Value8 verloor 1,2 procent.Ajax maakte vrijdag de transfer van Nemanja Gudelj naar de Chinese club Tianjin TEDA bekend, als gebruikelijk zonder financiële details vrij te geven. Het aandeel daalde 0,5 procent.RBC Capital Markets verhoogde het advies voor Curetis van Sector Perform naar Outperform en stelde het koersdoel opwaarts bij van 7,50 naar 9,50 euro. De analisten stelden dat het moeilijk is om Curetis op waarde te schatten met de bestaande metriek, omdat de commerciële uitrol van zijn producten nog in een vroege fase zit. Curetis liep 1,8 procent op.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 2.277,09 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het groen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2017 12:15 ET (17:15 GMT)