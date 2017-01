Olieprijs stijgt verder

Vrijdag 6 januari 2017 21:07 Al vier weken op rij gestegen.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. De februari-future voor een vat West Texas Intermediate sloot aan de Nymex 0,23 dollar, of 0,4 procent, hoger op 53,99 dollar.Op weekbasis wist de olieprijs circa een half procent te stijgen en daarmee was het de vierde week op rij dat de olieprijs steeg. Daarmee lijkt de markt steeds meer te geloven in het akkoord dat de OPEC eind vorig jaar sloot om de productie in te perken, zowel door leden binnen als buiten het kartel.Vrijdag meldde persbureau Bloomberg dat Koeweit opvallend genoeg sterker in de productie snijdt dan afgesproken. "Daarmee is een positieve toon gezet", volgens marktstrateeg Rob Haworth van U.S. Bank Wealth Management.Tyler Richey, co-editor van The 7:00's Report, hield een slag om de arm. Volgens hem is het productie-akkoord "kwetsbaar". En wanneer bepaalde OPEC-leden zich niet aan de afspraak houden, of Rusland zich niet inspant om de output in te perken in het eerste kwartaal, dan zal Saoedi-Arabië zich maar in beperkte mate inzetten om dit te compenseren "totdat de boel klapt", aldus de marktvorser.Vrijdag werd ook bekend dat het aantal actieve boortorens in Amerika vorige week is gestegen. Het aantal platforms dat momenteel naar olie boort nam met 4 toe tot 529 stuks, volgens data van Baker Hughes. Het rapport had beperkt invloed op de olieprijs.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2017 15:07 ET (20:07 GMT)