Wall Street richting licht lagere opening

Maandag 9 januari 2017 13:11 Dow Jones index nog niet door 20.000 punten.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het rood, net als die op de Dow Jones index. Futures op de Nasdaq noteren vlak.Beleggers hebben maandag weinig macro-economisch nieuws om zich aan op te trekken, met alleen een publicatie over het Amerikaanse consumentenkrediet die vanavond verschijnt."De dominante factor is vandaag het aantal Fed-sprekers", volgens marktanalist James Hughes van GKFX. Onder andere de voorzitter van de Boston Fed, Eric Rosengren, en zijn collega van de Atlanta Fed, Dennis Lockhart zullen toespraken geven. Later deze week zal ook voorzitter van de Federal Reserve Janet Yellen een toespraak geven.Volgens Hughes zullen beleggers vooral letten op wat de Fed-functionarissen zullen zeggen over het aantal mogelijke renteverhogingen dit jaar. Daarnaast is er volgens de marktvorser deze week ook aandacht voor de eerste persconferentie die Donald Trump zal geven sinds zijn uitverkiezing als nieuwe president van Amerika, omdat de economische agenda verder vrij leeg is tot aan het eind van de week.Daarnaast zal de Dow Jones index deze week opnieuw proberen de psychologische grens van 20.000 punten te slechten. Vrijdag bleef de index minder dan 1 punt verwijderd van dit historische niveau. "Als het positieve sentiment aan blijft houden, dan gaat deze horde deze week genomen worden", verwacht beleggingsspecialist Youri Sleutel van onlinebroker Lynx.Olie werd maandag goedkoper. De februari-future op een vat West Texas Intermediate daalde rond lunchtijd 1,8 procent tot 53,03 dollar, terwijl de maart-future op een vat Brent 1,9 procent goedkoper werd op 56,04 dollar.De euro/dollar noteerde maandag aan het begin van de middag op 1,0523. Bij de opening in Europa werd het muntpaar verhandeld op 1,0526 terwijl er vrijdagavond een koers van 1,0534 op de borden stond.Verder was de daling van het Britse pond ten opzichte van de greenback opvallend. Het muntpaar noteerde circa een procent lager op 1,2172, nadat de Britse premier Theresa May dit weekend in een interview nogmaals een harde Brexit benadrukte, hoewel zij wel bepaalde handelsbetrekkingen met EU-partners nastreeft.BedrijfsnieuwsEen opvallende koersbeweging was er maandag voor Merrimack Pharmaceuticals. In de elektronische handel voorbeurs steeg het aandeel ruim 39 procent, nadat de farmaceut zondag bekendmaakte dat men zijn oncologie-activiteiten verkoopt aan het Franse Ipsen voor ruim 1 miljard dollar.McDonald's maakte bekend dat het een groot deel van zijn Chinese activiteiten gaat afstoten voor 1,66 miljard dollar. Het belang van 80 procent komt grotendeels in Chinese staatshanden.Fiat Chrysler Automobiles maakte zondag bekend dat het 1 miljard dollar gaat investeren in twee bestaande fabrieken in Amerika, waarmee 2.000 nieuwe banen worden gecreëerd. Het besluit volgt op kritische uitspraken van de nieuwe Amerikaanse president Trump, die vindt dat Amerikaanse automakers meer voertuigen op eigen bodem moeten fabriceren. Trump uitte vorige week kritiek op onder meer General Motors en Toyota.De CEO van GM, Mary Barra, zei zondag dat het bedrijf niet van plan is om een van zijn fabrieken te verplaatsen van Mexico naar de Verenigde Staten.Eind deze week start het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen met de resultaten van grote financials. JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo openen vrijdag de boeken.Gemiddeld gaat de markt uit van een winststijging van 3 procent voor de bedrijven in de S&P 500 in het vierde kwartaal. Volgens analist John Butters FactSet komt deze stijging voor het grootste gedeelte voor rekening van financiële waarden.SlotstandenDe Amerikaanse aandelenmarkten zijn vrijdag hoger gesloten waarbij de Dow Jones index binnen 1 punt kwam van 20.000 punten maar er dus niet doorheen brak. Voor de S&P en de Nasdaq restten wel nieuw records.De S&P 500 index steeg 0,4 procent tot een slotstand van 2.276,98 punten, de Dow Jones index sloot 0,3 procent hoger op 19.963,80 punten en de Nasdaq won 0,6 procent op 5.521,06 punten.