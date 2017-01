ECB kocht voor 11 miljard euro aan obligaties op

Maandag 9 januari 2017 16:05 Centrale bank hervat opkoopprogramma na jaarwisseling.(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft afgelopen week voor 11,0 miljard euro aan staatsobligaties opgekocht. Dit bleek uit nieuwe cijfers van de centrale bank die maandag werden gepubliceerd.Door de aankopen in de week eindigend op 6 januari steeg de teller op weekbasis met 11,0 miljard euro van 1.254,6 miljard naar 1.265,6 miljard euro.De waarde van de gekochte covered bonds steeg afgelopen week van 203,5 miljard naar 203,7 miljard euro en voor asset-backed securities kwam de teller uit op 22,9 miljard euro, iets meer dan de 22,8 miljard euro een week daarvoor.Afgelopen week kocht de ECB verder voor ongeveer 0,7 miljard euro aan bedrijfsobligaties op, waarmee de totale aankopen nu 51,8 miljard euro bedragen.Maandelijks wilde de centrale bank gemiddeld voor 80 miljard euro aan obligaties en andere leningen opkopen. Vanaf april 2017 zal de ECB dit tempo evenwel verlagen naar 60 miljard euro.De euro/dollar noteerde maandag op 1,0537.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2017 10:05 ET (15:05 GMT)