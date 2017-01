Week start voor Wall Street met verlies

Maandag 9 januari 2017 22:22 Olieprijzen flink omlaag.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag met een klein verlies aan de handelsweek begonnen, waarbij met name olie-gerelateerde waarden onder druk stonden.De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent naar 2.268,90 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 19.887,38 punten en de Nasdaq sloot juist 0,2 procent hoger op 5.531,82 punten.Beleggers moesten het doen met een matig gevulde macro-economische agenda. In november steeg het consumentenkrediet met 7,9 procent. Voor oktober werd het groeicijfer opwaarts bijgesteld tot 5,2, van een aanvankelijk gerapporteerde stijging van 5,1 procent.Verder kregen beleggers de kans om te reageren op toespraken van twee Fed-bestuurders. Voorzitter Eric Rosengren van de Federal Reserve Bank of Boston noemde het gepast om het monetaire beleid te normaliseren, aangezien de Amerikaanse economie zich aanzienlijk heeft hersteld. De centraal bankier, die stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Federal Reserve, merkte op dat wanneer de economie in het huidige tempo blijft groeien, dit de huidige gemiddelde verwachting van drie renteverhogingen in 2017 rechtvaardigt.Volgens voorzitter Dennis Lockhart van de Federal Reserve Bank of Atlanta is de tijd aangebroken voor de Federal Reserve om een meer ondersteunende rol aan te nemen, aangezien de doelstellingen van volledige werkgelegenheid en stabiele prijsniveaus nagenoeg zijn bereikt. De centraal bankier zonder stemrecht in het beleidscomité mikt voor het lopende jaar op twee renteverhogingen.In december stemde de Federal Reserve unaniem voor een verhoging van de federal funds rate met 25 basispunten tot een bandbreedte van 0,50 tot 0,75 procent. Daarbij gaf het Federal Open Market Committee ook de verwachting af dat de rente dit jaar drie keer zal worden verhoogd.Olie noteerde maandag in het rood. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 3,9 procent op 51,89 dollar, terwijl een maart-future Brent 3,9 procent goedkoper werd op 54,85 dollar."Zorgen over de impact van een aantrekkende Amerikaanse olieproductie limiteren de mogelijkheden voor de olieprijs om te stijgen, ondanks dat de mondiale verhouding tussen vraag en aanbod verkrapt", aldus grondstoffenanalist Robbie Fraser van Schneider Electric. Naast de Verenigde Staten wees Fraser ook op de Afrikaanse landen Libië en Nigeria, die zich niet schaarden achter de in 2016 afgesloten productiebeperking door oliekartel OPEC samen met een flink aantal niet-leden.De euro/dollar noteerde op 1,0568. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0537 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0532 op de borden.Het Britse pond daalde opvallend ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het muntpaar noteerde ruim een procent lager op 1,2159, nadat de Britse premier Theresa May dit weekend in een interview nogmaals een harde Brexit benadrukte. Hoewel zij aangaf er vertrouwen in te hebben dat het Verenigd Koninkrijk goede deals kan sluiten op het gebied van handel en immigratie, zei zij tevens dat er geen sprake van kan zijn dat "stukjes van het EU-lidmaatschap" gehandhaafd zouden worden. De markt interpreteerde de opmerkingen als een signaal dat het Verenigd Koninkrijk aanstuurt op een duidelijke breuk met de Europese Unie.Dinsdag wachten cijfers over het ondernemersvertrouwen van het NFIB, evenals de groothandelsvoorraden. Het zwaartepunt van de handelsweek ligt echter op vrijdag, wanneer cijfers over de detailhandelsverkopen, de producentenprijzen en het consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan geagendeerd staan.Naast de macro-economische agenda, zal president Barack Obama dinsdag zijn afscheidsspeech houden, waarna verkiezingswinnaar Donald Trump woensdag zijn eerste persconferentie houdt.Beleggingsstrateeg Ineke Valke van Theodoor Gilissen Bankiers kijkt uit naar het persmoment met 'The Donald'. "Dan kunnen zijn toekomstige plannen mogelijk wat concreter worden, waarbij de aandacht vooral uit zal gaan of zijn toon wat gematigder wordt en hoe de internationale verhoudingen er onder zijn bewind zullen gaan uitzien."Ook op bedrijfsvlak zit er de komende dagen en weken veel in het vat voor beleggers. Eind deze week start het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen met de resultaten van de grote financials. JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo openen vrijdag de boeken, evenals vermogensbeheerder BlackRock.Gemiddeld gaat de markt uit van een winststijging van 3 procent voor de bedrijven in de S&P 500 index in het vierde kwartaal. Volgens analist John Butters van FactSet komt deze stijging voor het grootste gedeelte voor rekening van financiële waarden.BedrijfsnieuwsOliefondsen hadden te lijden onder de lagere olieprijzen. Exxon Mobil verloor 1,7 procent en sectorgenoot Chevron daalde 0,9 procent. Ook oliedienstverleners Halliburton en Schlumberger noteerden in het rood, met verliezen van respectievelijk 1,0 en 0,8 procent.McDonald's Corporation gaat de grootste franchise-organisatie buiten de Verenigde staten opzetten en wil daarmee een groot deel van zijn belang in zijn Chinese operaties afstoten. De hamburgerketen start samen met het Chinese CTIC Limtited, CITIC Capital Holdings en investeerder The Carlyle Group een samenwerkingsverband en een bedrijf op die fungeren als de verantwoordelijke overkoepeling voor de activiteiten van McDonald's in China en Hong Kong voor een periode van twintig jaar. Het aandeel daalde 0,3 procent.Optum, een dochterbedrijf van zorgverzekeraar UnitedHealth, kondigde de overname aan van Surgical Care Affiliates met een waarde van 2,3 miljard dollar. De overname wordt voor 51 tot 80 procent voldaan met aandelen van UnitedHealth. Beide bedrijven werkten reeds samen. UnitedHealth daalde maandag 0,3 procent en Surgical Care Affiliates steeg liefst 16,2 procent.Mars neemt de dierenkliniek exploitant VCA over voor 9,1 miljard dollar. De maker van chocoladerepen en dierenvoeding betaalt voor elk aandeel VCA 93 dollar, een premie van 31 procent ten opzichte van het slot op vrijdag. Het aandeel 3D-Systems veerde liefst 15,7 procent op, veroorzaakt door niet-bevestigde geruchten over een toenaderingspoging door conglomeraat General Electric. Het aandeel begon de handelsdag juist nog met een minimaal verlies.