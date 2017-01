L'Oreal koopt huidverzorgingsmerken van Valeant

Dinsdag 10 januari 2017 10:08 Prijskaartje van 1,3 miljard dollar.(ABM FN-Dow Jones) L'Oreal neemt drie huidverzorgingsmerken over van Valeant Pharmaceuticals voor 1,3 miljard dollar. Dit meldden de bedrijven dinsdag.Het Franse cosmeticaconcern koopt de merken CeraVe, AcneFree en Ambi en hoopt hiermee zijn voetafdruk in Amerika te vergroten. Het Canadese Valeant is bezig met een herstructurering om zo schulden af te lossen. Vorig jaar verkocht het onder meer de commerciële rechten op Ruconest terug aan het Nederlandse Pharming.Verder werd dinsdag bekend dat Valeant ook zijn behandelmethoden tegen prostaatkanker, samengevoegd in de onderneming Dendrion, verkoopt aan het Chinese Sanpower voor circa 820 miljoen dollar.Volgens L'Oreal hebben de overgenomen activiteiten een gecombineerde jaaromzet van 168 miljoen dollar. De transactie is onderhevig aan goedkeuring van toezichthouders.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2017 04:08 ET (09:08 GMT)