Wall Street richting vlakke opening

Dinsdag 10 januari 2017 13:13 Beleggers wachten op persmoment Trump.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures duiden dinsdag op een nagenoeg vlakke opening voor Wall Street. Rond de klok van één uur stonden de futures op zowel de Dow Jones index, de S&P 500 als de Nasdaq rond de slotstand van maandag."Opnieuw slaagde Wall Street er niet in om de Dow Jones door de 20.000 punten te duwen en het lijkt erop dat de markten nu een pas op de plaats maken, tot aan de inauguratie van [de nieuwe president] Donald Trump eind volgende week", schreef vermogensbeheerder Remi Fritschi van ADS Securities in een voorbeschouwing.Een voorproefje krijgen de markten woensdag wanneer Trump voor het eerst sinds zijn uitverkiezing een persconferentie houdt."Als Donald Trump erin slaagt om beleggers positief te stemmen, dan kan er een nieuwe rally worden ingezet door zowel aandelen als de dollar", volgens marktanalist Ipek Ozkardeskaya van London Capital Group.De macro-economische agenda is dinsdag nog weinig gevuld. Rond het middaguur werd bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in december verder is gestegen. De vertrouwensindex steeg van 98,4 in november naar 105,8 in december, het hoogste niveau sinds 2004.Later op de middag verschijnen nog de Amerikaanse groothandelsvoorraden over november.Olie krabbelde op na het stevige verlies van maandag. De februari-future op een vat West Texas Intermediate steeg rond lunchtijd 0,7 procent op 52,33 dollar terwijl de maartfuture op een vat Brent 0,7 procent duurder werd op 55,30 euro.De euro noteerde dinsdag rond het middaguur 0,1 procent hoger op 1,0582. De valutamarkten kijken momenteel vooral uit naar een persmoment van Trump op woensdag. Het Britse pond, dat maandag onder druk kwam te staan na de harde Brexit uitspraken van premier Theresa May, noteerde dinsdag licht lager op 1,2148.BedrijfsnieuwsValeant Pharmaceuticals maakte dinsdag bekend opnieuw een aantal activiteiten te hebben afgestoten, waaronder drie huisverzorgingsmerken aan het Franse L'Oreal. De geplaagde farmaceut is bezig met een herstructurering. Valeant gaf dinsdag ook een update over een Fase 3 studie met een behandeling tegen psoriasis. Volgens het concern zijn de resultaten bemoedigend. Het aandeel Valeant steeg in de voorbeurshandel 12 procent.Yahoo zal na het afronden van de verkoop van zijn kernactiviteiten aan Verizon Communications zijn naam veranderen naar Altaba en het bestuur van het internetconcern wordt flink uitgedund. Na het afstoten van de kernactiviteiten blijven Yahoo Japan en het belang in Alibaba over.Het moederbedrijf van zoekmachine Google, Alphabet, zou van plan satellietdivisie Terra Bella te verkopen aan concurrent Planet Labs. Dit schreef The Wall Street Journal dinsdag.SlotstandenDe S&P 500 index daalde maandag 0,4 procent naar 2.268,90 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 19.887,38 punten en de Nasdaq sloot juist 0,2 procent hoger op 5.531,82 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2017 07:13 ET (12:13 GMT)