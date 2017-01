Olieprijs lager gesloten

Dinsdag 10 januari 2017 21:06 Prijs voor olie sluit op laagste niveau in meer dan een maand.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag lager gesloten, het laagste niveau in ruim een maand, vanwege de aanhoudende zorgen over het wereldwijde overaanbod.Enige verlichting kwam er van berichten dat Irak zijn olieproductie heeft verlaagd met 160.000 vaten per dag sinds begin januari. De productieverlaging is in lijn met de overeenkomst van de Organisatie van olie-exporterende landen (Opec). Marktparticipanten rekenen op basis van de overeenkomst op een stijging van de olieprijs.De Iraakse minister van Olie Ali al-Jabar Luaibi deed de verklaring omtrent de productieverlaging dinsdag. Aangezien de Opec-overeenkomst nog maar minder dan een maand van kracht is houden de twijfels over de daadwerkelijke uitvoering van het pact aan.Maandag daalde de olieprijs met bijna 4 procent, nadat uit cijfers van ClipperData bleek dat de drijvende olieopslag van Iran sinds september bijna is gehalveerd, een teken dat het land op agressieve wijze profiteert van de hogere olieprijzen door meer te verkopen.ClipperData meldde tevens dat de Iraakse export via Basra, een havenstad in het zuiden van het land, met 3,5 miljoen vaten per dag in januari op het hoogste niveau in vier jaar noteert. Bagdad heeft echter benadrukt dat het nog steeds in staat is om de productie deze maand te beperken tot 210.000 vaten per dag.Analisten stelden dat de record-export van Irak onderstreept dat de markt nog steeds te kampen heeft met een overschot, ondanks inspanningen om het overaanbod te verminderen."Dit betekent niet dat de markt in 2017 niet in balans komt, maar het suggereert dat het mogelijk minder snel gebeurt dan de markt zou willen", aldus analist Tim Evans van Citi Futures.De Opec zal naar verwachting in februari zijn productiedata over januari publiceren, waarmee de markt meer inzicht zal krijgen over de naleving van de afspraken door Opec-producenten.De februari-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 1,14 dollar lager, of 2,2 procent, op 50,82 dollar.