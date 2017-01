Wall Street verdeeld gesloten

Dinsdag 10 januari 2017 22:21 Markt kijkt uit naar persconferentie Trump.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, waarbij de markt zijn vizier richtte op de persconferentie woensdag van president-elect Donald Trump.De toonaangevende S&P 500 index sloot vlak op 2.268,90 punten, de Dow Jones index noteerde 0,2 procent lager op 19.855,53 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 5.551,82 punten.De Dow Jones Industrial Average slaagde er maandag opnieuw niet in door de 20.000 punten grens te gaan en het lijkt er volgens marktvolgers op dat de markt een pas op de plaats maakt tot aan de inauguratie van Donald Trump volgende week.Als Donald Trump erin slaagt om beleggers positief te stemmen, dan kan er een nieuwe rally worden ingezet door zowel aandelen als de dollar", volgens marktanalist Ipek Ozkardeskaya van London Capital Group."Op de korte termijn zijn er veel redenen tot zorg",aldus marktanalist Maris Ogg van Tower Bridge Advisors. "Zo klinkt er geklaag vanuit het bedrijfsleven over de sterke stijging van de dollar, die van invloed zou zijn op de resultaten in de komende kwartalen", voegde zij toe, er echter aan toevoegend dat er geen reden tot zorg is voor de aandelenmarkten in de komende jaren. "Het lijkt erop dat Donald Trump zijn kabinet heeft gevuld met een groot aantal pragmatische personen, die mogelijk een aantal zaken snel voor elkaar kunnen krijgen om de economie verder te helpen", aldus Ogg."Op macro-economisch vlak werd bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in december verder is gestegen. De vertrouwensindex steeg van 98,4 in november naar 105,8 in december, het hoogste niveau sinds 2004.Tevens werd bekend dat de groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten in november op maandbasis zijn gestegen met 1,0 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 1,4 procent.De februari-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 1,14 dollar lager, of 2,2 procent, op 50,82 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0562. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0565 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0568 op de borden.Op macro-economisch vlak staan woensdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen data over het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week, gevolgd door het wekelijkse olievoorraden rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration.BedrijfsnieuwsJP Morgan Chase en Bank of America konden dinsdag rekenen op de aandacht van beleggers in aanloop naar hun kwartaalpublicaties komende vrijdag. JP Morgan Chase noteerde circa 0,6 procent hoger en Bank of America won ongeveer 2,1 procent.Valeant Pharmaceuticals International won ruim 7,0 procent, nadat het concern maandag bekendmaakte de Dendreon kanker-divisie te verkopen aan het Chinese conglomeraat Sanpower voor 818,8 miljoen dollar in contanten. Valeant maakte maandag tevens bekend drie huidverzorgingsmerken te verkopen aan het Franse cosmetica concern L'Oreal voor 1,3 miljard dollar.Ascena Retail daalde circa 10,5 procent, nadat het concern waarschuwde voor een groter dan verwacht verlies, na tegenvallende kerstverkopen.Alphabet, de moedermaatschappij van Google, verloor ongeveer 0,2 procent, nadat het bedrijf meldde gesprekken te voeren over de verkoop van dochteronderneming Terra Bella aan Planet Labs.Yahoo noteerde circa 2,3 procent hoger, na het nieuws dat CEO Marissa Mayer en mede-oprichter David Flo zijn teruggetreden uit de raad van bestuur van het bedrijf.General Motors steeg circa 3,8 procent, nadat de autoproducent een beter dan verwachte outlook afgaf voor 2017.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2017 16:21 ET (21:21 GMT)