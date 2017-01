Volkswagen geeft formeel schuld toe inzake emissieschandaal

Woensdag 11 januari 2017 20:59 Duitse autofabrikant betaalt boete 4,3 miljard dollar.(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen heeft formeel schuld bekent voor het frauderen met software waarmee emissies door dieselvoertuigen konden worden gemanipuleerd. Dit bleek woensdag uit een schikking die de Duitse autofabrikant woensdag inleverde bij Amerikaanse aanklagers.Volkswagen betaalt een strafrechtelijke boete van 2,8 miljard dollar en ook nog een extra bedrag van 1,5 miljard dollar vanwege burgerlijke sancties.Het emissieschandaal werd in september 2015 bekend. Volkswagen heeft toegegeven 11 miljoen dieselauto's te hebben gemanipuleerd, waarvan 600.000 in de Verenigde Staten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 11, 2017 14:59 ET (19:59 GMT)