Olieprijs sluit hoger

Woensdag 11 januari 2017 21:07 Olievoorraden evenwel gestegen.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, ondanks een stijging van de Amerikaanse olievoorraden. De februari-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 1,43 dollar hoger, of 2,8 procent, op 52,25 dollar.Uit het wekelijkse rapport over de Amerikaanse olievoorraden kwam naar voren dat de voorraden harder dan verwacht waren gestegen in de week eindigend op 6 januari. De stijging bedroeg 4,1 miljoen vaten. Analisten ondervraagd door The Wall Street Journal hadden gerekend op een stijging van slechts 700.000 vaten.Ook de benzinevoorraden en de voorraden stookolie en andere destillaten zijn toegenomen.Uit het rapport bleek tevens dat raffinaderijen een record hoeveelheid aan ruwe olie hebben verwerkt. De capaciteitsbenutting steeg van 92,0 procent naar 93,6 procent.Volgens econoom James Williams van WTRG Economics "stond er niets in het rapport dat de olieprijzen omhoog zou kunnen duwen".Oliehandelaren legden het voorradenrapport echter naast zich neer en leken zich daarentegen meer te richten op tekenen dat Rusland en Saoedi-Arabië van plan zijn om zich aan de afgesproken productiebeperkingen te houden.Media berichtten dat Saoedi-Arabië sommige klanten in Azië heeft laten weten zijn voorraden in februari terug te brengen. "Het lijkt erop dat de markten meer waarde hechten aan de naleving van Saoedi-Arabië dan aan een grote stijging van de voorraden", zei marktanalist Phil Flynn van Price Futures Group.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 11, 2017 15:07 ET (20:07 GMT)