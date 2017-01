Wall Street richting hoger slot

Woensdag 11 januari 2017 21:41 Toespraak Trump leidt tot volatiliteit.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag op weg naar een hoger slot. Een half uur voor de slotbel steeg de S&P 500 index 0,2 procent naar 2.272,49 punten, won de Dow Jones index 0,4 procent en noteerde de Nasdaq 0,1 procent in het groen.Donald Trump, die vanaf 20 januari de nieuwe president van Amerika is, hield circa anderhalf uur nadat New York open ging een toespraak, voor het eerst sinds juli 2016. Hoewel Trump weinig nieuws te melden had, nam de volatiliteit in de financiële markten flink toe.Aandelen gerelateerd aan de gezondheidszorg gingen omlaag toen Trump de sector bekritiseerde. "Ze komen weg met moord", zei de aankomende president van de Verenigde Staten over farmaceutische bedrijven."Biotech voelde de grootste impact van de Trump persconferentie. Dat was niet onverwacht want dat heeft hij al eerder gezegd. Maar de reactie onder beleggers was pure paniek", volgens marktanalist Naeem Aslam van Think Markets, die verder wees op de woorden van Trump over China."We verwachten dat hij hard zal terugslaan met handelstarieven en dat is het grootste risico voor 2017 want je wil geen vergelding van de tweede economie van de wereld", aldus Aslam.Olie noteerde woensdag in het groen. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 2,8 procent op 52,16 dollar, terwijl een maart-future Brent 2,7 procent duurder werd op 55,09 dollar.De euro noteerde een half uur voordat de markten sluiten op 1,0565 dollar. Het muntpaar noteerde woensdagochtend op 1,0551 en dinsdagavond bij het slot van Wall Street op 1,0559.BedrijfsnieuwsAandelen van bedrijven uit de farmaceutische sector daalden na de opmerkingen van Donald Trump. De The iShares Nasdaq Biotechnology ETF IBB daalde dik 3,1 procent, de SPDR S&P Biotech ETF XBI zakte circa 3,5 procent de VanEck Vectors Biotech ETF BBH noteerde 2,7 procent in het rood.Merck steeg echter 2,1 procent. Dinsdagavond laat meldde de farmareus dat de Amerikaanse Food & Drug Administration één van zijn behandelingen tegen longkanker met voorkeur zal beoordelen.Supervalu maakte kwartaalresultaten bekend en rapporteerde een verlies uit voortgezette activiteiten op een licht lagere omzet. Het verlies werd deels veroorzaakt door een afschrijving op onder meer pensioenkosten. Zonder dit effect kwam de winst uit op 14 miljoen dollar. De vergelijkbare winkelomzet, voor de markt een belangrijke graadmeter, daalde met 5,7 procent en dat was een sterkere afname dan de markt had voorzien. De koers zakte bijna 7 procent.Ford Motor maakte dinsdagavond in een presentatie bekend dat in 2016 een aangepaste winst voor belastingen is behaald van 10,2 miljard dollar. In 2017 verwacht de Amerikaanse autoproducent een solide resultaat, dat wel lager uitkomt dan afgelopen jaar. Verder maakte Ford bekend een speciaal dividend uit te keren van 0,05 dollar per aandeel in het eerste kwartaal, naast een regulier dividend van 0,15 dollar per aandeel. Het aandeel Ford verloor 1,7 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 11, 2017 15:41 ET (20:41 GMT)