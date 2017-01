TSMC boekt op kwartaalbasis iets meer omzet

Donderdag 12 januari 2017 07:13 Resultaten op jaarbasis flink omhoog in vierde kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) TSMC heeft in het vierde kwartaal iets meer winst en omzet geboekt dan in het derde kwartaal. Dit maakte de Taiwanese toeleverancier voor de halfgeleiderindustrie en een belangrijke klant van het Nederlandse ASML donderdag bekend.De omzet kwam uit op 262,3 miljard Taiwanese dollar, omgerekend circa 7,8 miljard euro, wat 0,7 procent meer was dan in het derde kwartaal, maar een stijging van liefst 28,8 procent betekende vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De brutomarge kwam uit op 52,3 procent.De winst voor belastingen dikte op kwartaalbasis aan met 3,5 procent tot ruim 112,0 miljard Taiwanese dollar, wat op jaarbasis een stijging van 38,9 procent betekende.De nettowinst bedroeg 100,2 miljard Taiwanese dollar, 3,6 procent meer dan in het derde kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015 steeg denettowinst met 37,6 procent.