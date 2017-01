Xiaomi mikt op meer dan 100 miljard yuan aan omzet in 2017- media

Donderdag 12 januari 2017 13:22 Volgens CEO is het ergste achter de rug.(ABM FN-Dow Jones) Xiaomi mikt dit jaar op een omzet van meer dan 100 miljard yuan, ongeveer 14,5 miljard dollar. Dit schreef persbureau Reuters donderdag op basis van uitspraken van de CEO van het Chinese elektronicaconcern en smartphoneproducent. Het bedrijf, dat nog maar zeven jaar bestaat, heeft volgens topman Lei Jun het ergste achter de rug. Afgelopen jaar kreeg Xiaomi te maken met hevige concurrentie van Huawei, Oppo en Vivo.De topman ging verder niet in op resultaten over 2016, maar meldde wel aan Reuters dat het in India tot de top-3 behoort met een omzet van meer dan 1 miljard dollar.Voor 2017 wil het bedrijf 200 zogeheten Mi Home-winkels openen en mikt op een totaal van 1.000 over de komende drie jaar. Het bedrijf heeft er nu 54.