Thyssenkrupp neemt Atlas Elektronik over

Donderdag 12 januari 2017 13:30 Staalreus koopt resterende minderheidsbelang van 49 procent.(ABM FN-Dow Jones) Thyssenkrupp heeft een minderheidsbelang van 49 procent in Atlas Elektronik group overgenomen van Airbus en wordt daarmee de volledige eigenaar van het bedrijf. Dit meldde de Duitse staalreus donderdag zonder financiële details vrij te geven.Atlas Elektronik is een maritiem high-tech bedrijf en ontwikkelt onder andere geïntegreerde sonarsystemen voor onderzeeërs en zware torpedo's. Thyssenkrupp had reeds een belang van 51 procent in Atlas Elektronik. Thyssenkrupp divisie Marine Systems werkte al jaren samen met het bedrijf uit het Duitse Bremen.De transactie is onderhevig aan de goedkeuring van lokale toezichthouders en de raad van bestuur van Thyssenkrupp.Het aandeel Thyssenkrupp noteerde donderdag in Frankfurt 1,4 procent hoger op 24,01 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 12, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)