Wall Street koerst af op lagere opening

Donderdag 12 januari 2017 15:10 Markt plaatst vraagtekens bij recente rally na persconferentie Trump.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren pakweg een half uur voor de openingsbel tot 0,2 procent in het rood."De markt had hoge verwachtingen over de economische initiatieven van president-elect Donald Trump in aanloop naar de persconferentie van gisteren, maar dat kreeg niet echt de focus", aldus marktanalist Jamieson Blake van ADS Securities. "Als gevolg daarvan staat de Dow Jones index voorbeurs onder druk, en hoewel de index tegen het 20.000 punten niveau blijft aanschurken, bouwt de weerstand zich op", voegde de marktvorser toe. "Voor velen overheerst de verleiding om aan de zijlijn te gaan staan in aanloop naar het aantreden van de nieuwe regering eind volgende week."Donderdag staan een aantal Fed-sprekers geagendeerd. Philadelphia Fed president Patrick Harker spreekt in Malvern en zijn collega van de Atlanta Fed Dennis Lockhart en Chicago Fed voorzitter Charles Evans nemen deel aan een paneldiscussie in Naples, Florida."De toespraken zijn op twee punten de moeite waard", aldus Blake. "De markt zal niet alleen uitkijken naar signalen over het tempo van renteverhogingen in 2017, maar zich ook richten op suggesties over mogelijke aanpassingen in het beleid van de centrale bank in reactie op de nieuwe politieke orde", voegde Blake toe."Ik betwijfel of de Federal Reserve zijn standpunten heeft gewijzigd sinds de vergadering van december, gezien het feit we niets wijzer zijn geworden als het gaat om Trump's fiscale plannen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het zal interessant zijn om te zien of de centrale bank erin slaagt om de dollar te stabiliseren, die na het commentaar van Trump onder druk is komen te staan", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 7 januari is gestegen met 10.000 steunaanvragen tot 247.000 eerste aanvragen. Tevens werd bekend dat de Amerikaanse importprijzen in december met 0,4 procent zijn gestegen. Economen rekenden op een stijging van 0,6 procent.Later op de dag verschijnt een publicatie over het Amerikaans overheidsbudget in december.Olie noteerde donderdag in het groen. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 1,8 procent op 53,21 dollar, terwijl een maart-future Brent 2,1 procent duurder werd op 56,24 dollar.De euro/dollar noteerde een half uur voor de openingsbel op 1,0658. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0648 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0580 op de borden.BedrijfsnieuwsDelta Air Lines noteerde in de elektronische handel voorbeurs 0,6 procent lager, nadat het concern over het afgelopen kwartaal een lagere winst rapporteerde vanwege hogere arbeidskosten.McDonald's gaat een flink deel van zijn Japanse franchise-operaties in de etalage zetten. Dit schreef Dow Jones donderdag op basis van diverse bronnen. Ook in China wil de fastfoodketen herstructureren, werd eerder deze week al bekend. Het aandeel bewoog in de elektronische handel nog niet op het nieuws.Applied Optoelectronics noteerde voorbeurs 20,4 procent hoger, na in de elektronische handel woensdag nabeurs 19 procent gestegen te zijn. Het techbedrijf meldde te verwachten dat de winst ruim boven zijn oorspronkelijke outlook zal uitkomen.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent hoger op 2.275,32 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het groen op 19.954,28 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent op 5.563,65 punten.