AEX sluit lager

Donderdag 12 januari 2017 18:13 Wall Street trekt Amsterdamse beurs omlaag.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager gesloten. De AEX eindigde 0,7 procent in de min op 483,09 punten, terwijl de AMX 1,2 procent daalde en de AScX 0,6 procent steeg.De AEX zag het verlies oplopen na de opening van Wall Street, dat brede koersdalingen liet zien, zowel bij financiele fondsen en technologie-aandelen als bij farmaceutische fondsen."Het beeld is dat teleurstelling overheerst, dat Trump woensdag weinig echte nieuwe dingen heeft gezegd", zei vermogensbeheerder Leo Montfrooij van Blauwtulp Wealth Management.Woensdagavond pikte Wall Street de eerste persconferentie van de aankomende president Donald Trump nog goed op, maar in Azië was vanochtend al de eerste aarzeling te zien en het ook in Europa was de trend neerwaarts, vooral nadat Amerika erbij kwam, aldus de vermogensbeheerder.Montfrooij toonde zich teleurgesteld dat Trump niets nieuws zei, voor de vuist weg leek te spreken, zonder voorbereiding, en zich in algemene zin niet erg presidentieel opstelde, door vooral te schreeuwen over hoe het nou eigenlijk zat met controverses rond hackers en filmpjes.Aandelen in de farmaceutische industrie stonden onder druk nadat Trump woensdag zei dat de sector "wegkomt met moord" en dat er nieuwe procedures moeten komen. In de AEX werd Galapagos hierdoor geraakt.Ook teleurstellend volgens Montfrooij was de verdeeldheid bij de Europese Centrale Bank, zoals bleek bij de publicatie van de notulen van het recente besluit om het stimuleringsprogramma QE te verlengen.Vorige maand verlengde de ECB de looptijd van zijn maandelijkse opkoopprogramma voor obligaties tot en met december 2017. Daarbij wordt het bedrag aan maandelijkse opkopen vanaf april dit jaar verlaagd van 80 miljard naar 60 miljard euro.Uit het verslag van de vergadering bleek dat een deel van het beleidscomité van de ECB het maandelijkse opkoopprogramma eigenlijk met een langere termijn wilde verlengen. Er waren echter ook enkele bestuursleden tegen een verlenging van QE vanwege de algemene scepsis over het programma. De president van de Bundesbank Jens Weidmann behoorde tot de groep dissidenten."Ik verwacht dat de ECB voor de zomer bekendmaakt dat ze gaan beginnen met het afbouwen van QE",voorspelde Montfrooij.Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat de Duitse economie vorig jaar met 1,9 procent is gegroeid. Dit markeerde het sterkste groeitempo sinds 2011. Verder bleek dat de industriële productie in de eurozone in november met 1,5 procent is toegenomen ten opzichte van een maand eerder, terwijl de inflatie in Frankrijk in december op 0,6 procent op jaarbasis uitkwam.In de Verenigde Staten begint vrijdag het kwartaalcijferseizoen echt met de resultaten van een paar grote Amerikaanse banken. Als het seizoen meevalt kan de euforie op de aandelenbeurzen nog even doorgaan, maar als het tegenvalt zou de beurs zo maar zo'n 5 procent kunnen dalen, voorziet Montfrooij.Vanuit Amerika kwamen vandaag de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering en de importprijzen. De steunaanvragen zijn vorige week met 10.000 stuks gestegen tot 247.000, maar de stijging was wel iets minder sterk dan verwacht. De importprijzen stegen in december met 0,4 procent, dankzij hogere brandstofprijzen.Olie werd donderdag duurder na uitspraken van de Saoedische olie-minister die de markt vertrouwen gaven dat de afgesproken productiebeperkingen binnen het oliekartel OPEC ook echt worden doorgevoerd. De februari-future op een vat West Texas Intermediate steeg 1,3 procent op 52,94 dollar en de maart-future op een vat Brent won 1,6 procent op 55,96 dollar.De euro noteerde rond het slot van de Europese beurzen op 1,0664 dollar. Donderdagochtend verhandelde het muntpaar nog op 1,0648 en woensdagavond bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten op 1,0498.Stijgers en dalersVan de 25 fondsen binnen de AEX sloten er 22 hoger. Koploper was Randstad, met een winst van 0,7 procent. Deutsche Bank verhoogde donderdag het advies op Randstad van Verkopen naar Houden en het koersdoel van 33,00 naar 56,00 euro. Analist Tom Sykes betoogde dat een gebrek aan negatieve impulsen resulteerde in de adviesverhoging, niet alleen voor Randstad, maar ook voor sectorgenoten Adecco, Hays en Page Group. Montfrooij tekende daarbij aan dat de adviesverhoging beperkt bleef tot een Houden advies.KPN steeg met 0,2 procent, ondanks een koersdoelverlaging bij Credit Suisse van 3,20 naar 2,85 euro met een ongewijzigd Neutraal advies. Analisten van de Zwitserse bank werden iets negatiever over de gehele telecomsector en wezen bovendien op de tegenwind die KPN ervaart als gevolg van toegenomen concurrentie en regelgeving. Dit kan de winstgevendheid onder druk zetten, zo verwachten de analisten.Boskalis meldde dat men in Nederland in de afgelopen weken een aantal middelgrote en diverse kleinere werken heeft aangenomen met een totale contractwaarde van ruim 200 miljoen euro. Het aandeel daalde 0,3 procent.Onder de hoofdfondsen gaf biotechbedrijf Galapagos, dat nieuwe medicijnen ontwikkelt, 2,8 procent aan beurswaarde prijs na de dreigende woorden van Donald Trump over de farmaceutische sector op woensdag.In de Midkap was het ASR Nederland dat op bijval van beleggers kon rekenen. Het aandeel werd 2,5 procent meer waard. Montfrooij noemde de beweging van ASR opvallend, met een dagomzet van drie maal het gemiddelde. De overname van sectorgenoot Delta Lloyd door NN Group zou er wel eens mee te maken kunnen hebben, dacht hij.Aperam verloor 6,5 procent. Producenten van roestvrij staal, zoals het in Amsterdam genoteerde Aperam, hadden donderdag de wind tegen, stelden analisten van ABN AMRO, nadat Indonesië besloot om het exportverbod voor nikkelerts te versoepelen. Chinese concurrenten van Aperam kunnen mogelijk hun kostprijs terugbrengen, terwijl klanten van Aperam wellicht orders uitstellen in de hoop op lagere prijzen.Een opvallende daler was Flow Traders, met een verlies van 5,2 procent. "Het aandeel wordt door sommigen toch gezien als een kanshebber voor 2017, maar ik heb het wat minder hoog staan. Het is toch wispelturig", zei Montfrooij.Onder de kleinere fondsen won Takeaway.com liefst 13 procent, nadat de online bestel- en bezorgdienst voor kant en klare maaltijden in het laatste kwartaal van 2016 wederom een forse groei van het aantal orders heeft gerealiseerd. In het vierde kwartaal nam het aantal orders ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015 met 54 procent toe tot 14,9 miljoen bestellingen. In het derde kwartaal bedroeg het aantal orders 12,1 miljoen. ABN AMRO sprak van een "zeer sterke" ordergroei. Volgens analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen Bankiers blijft de positie in Duitsland evenwel een potentieel risico."Dit verbaast me, echt waar", zei Montfrooij. Bij de beursgang had ik zelf het idee dat de eigenaren vooral wilden cashen, maar nu blijken toch de resultaten sterk te zijn verbeterd", aldus de vermogensbeheerder.ABN AMRO verhoogde donderdag het advies voor Sif Holding van Houden naar Kopen en stelde het koersdoel opwaarts bij van 15,00 naar 21,50 euro. Analist Thijs Berkelder heeft er vertrouwen in dat de leverancier van funderingspalen voor offshore-windmolens zijn productiecapaciteit voor zogeheten XL monopiles kan benutten. De recente orderinstroom was afdoende voor de bezetting voor 2017, terwijl de productie-uitbreiding in Rotterdam op schema ligt. Het aandeel Sif Holding steeg 2,7 procent. "Dit aandeel zou dit jaar nog wel aardig kunnen doorstijgen", opperde Montfroiij.NSI steeg 1,0 procent, ondanks dat ING het koersdoel verlaagde van 4,75 naar 4,40 euro. Tussenstand Wall StreetRond het slot van de Europese beurzen noteerde de Dow Jones index 0,8 procent lager, daalde de S&P 500 eveneens met 0,8 procent en verloor de Nasdaq 0,9 procent.