Correctie: olieprijs in de lift

Donderdag 12 januari 2017 22:20 Markt gelooft in productieverlaging.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag hoger gesloten, nadat een tegenvallend grote toename van de Amerikaanse olievoorraden werd gecompenseerd door signalen dat grote olieproducenten, waaronder Saoedi-Arabië, de productie verlagen.Een februari-future West Texas Intermediate sloot donderdag 1,5 procent hoger op 53,01 dollar, terwijl een maart-future Brent 1,7 procent duurder werd op 56,03 dollar.Woensdag bleek uit cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 6 januari zijn gestegen met 4,1 miljoen vaten tot 483,1 miljoen vaten. De stijging was sterker dan verwacht. Daarnaast stegen de benzine- en destillaatvoorraden met respectievelijk 5 en 8,4 miljoen vaten.De data werden echter snel terzijde geschoven door de markt, door optimisme dat het akkoord tussen de lidstaten van het oliekartel OPEC en elf niet-OPEC-producenten de wereldwijde olieproductie met 2 procent op jaarbasis zal laten dalen."Een nogal negatief wekelijks voorradenrapport werd genegeerd, vanwege de overtuiging dat de OPEC de beloofde inperking van de productie zal naleven", aldus PVM.De overeenkomst is sinds begin deze maand van kracht en zal over zes maanden herzien worden. Volgens BMI Research lijkt de naleving van de overeenkomst in eerste instantie positief te verlopen. Op basis van eigen berekeningen wordt momenteel circa 73 procent van de beloofde productieverlaging gerealiseerd."Wij constateren echter dat de binnenlandse vraag naar olie in de landen van de samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten, die naar verluidt de productie het meest hebben ingeperkt, momenteel op zijn laagste niveau in het jaar noteert", aldus BMI Research. Dit zou volgens marktvolgers kunnen betekenen dat de productie wordt verhoogd zodra de binnenlandse vraag opveert.Saoedi-Arabië, de grootste olie-exporteur wereldwijd, stelde donderdag dat het land zijn productie met nog meer vaten heeft verminderd dan is afgesproken in het OPEC-akkoord. De olieproductie daalde er met 10 miljoen vaten per dag in januari, zei energieminister Khalid al-Falih, en zal in februari waarschijnlijk verder dalen."Ons doel is om de markt op een op een versnelde koers van herbalancering te brengen", zei de minister tegen verslaggevers bij een conferentie in Abu Dhabi.Sommige analisten twijfelen aan de naleving van de afspraken door Irak. Bagdad heeft beloofd de productie te verlagen met 210.000 vaten per dag."Terwijl Saoedi-Arabië en andere kernleden van de OPEC zich blijven inzetten voor verlaging van de productie, lijkt dit minder het geval voor landen als Irak", aldus analist Norbert Ruecker van Julius Baer.Falah Alamri, hoofd van het Iraakse State Oil Marketing, zei eerder deze week dat Irak de productie heeft verlaagd met meer dan 150.000 vaten per dag ten opzichte van de productieniveau's in oktober.OPEC-officials spreken al langere tijd hun zorgen uit over stijgende hoeveelheden opgeslagen olie. De voorraden stegen vorig jaar tot bijna 1,3 miljard vaten in de groep van geindustrialiseerde OESO-landen, wat een record was.De voorraden zijn een erfenis van twee jaar met lage olieprijs, waardoor het in potentie aantrekkelijk was om olie te kopen, dat in tanks, schepen en zelfs treinen op te slaan en dan later te verkopen nadat de olieprijs zou zijn gestegen.Volgens de architect van het plan om de olieproductie in te perken, secretaris-generaal van de OPEC Mohammad Barkindo, zijn deze hoge voorraden het primaire doelwit, niet de Amerikaanse schaliegasproducenten die vaak als de tegenstanders van het OPEC-kartel worden neergezet.Een bijkomend probleem is dat een toenemende hoeveelheid voorraden niet wordt bijgehouden in publieke cijfers, zodat niet duidelijk is hoe groot het overschot daadwerkelijk is.Correctie: om commentaar Julius Baer toe te schrijven aan de juiste analist.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 12, 2017 16:20 ET (21:20 GMT)