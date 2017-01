Wall Street eindigt lager

Donderdag 12 januari 2017 22:54 Financials lager in aanloop naar kwartaalcijfers banken.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag licht lager geëindigd, omlaag getrokken door financiële fondsen, een dag voordat een aantal grote banken met kwartaalcijfers publiceren.De Dow Jones sloot 0,4 procent lager op 19.882 punten, de S&P 500 verloor 0,3 procent en de Nasdaq eindigde 0,4 procent lager."De Trump-rally heeft zichzelf uitgeput en het is logisch dat je een beweging terug ziet na een sterke stap vooruit", zei Joe Saluzzi van Themis Trading."Beleggers zijn waarschijnlijk aan het herpositioneren en zich aan het voorbereiden op de kwartaalcijfers van bedrijven."Staatsobligaties noteerden hoger en de dollar daalde.Analisten zeiden dat sommige beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van duidelijkheid over het beleid van aankomend president Donald Trump. Zij hadden gehoopt dat hij bij zijn persconferentie van woensdag meer details had gegeven over zijn plannen om de belastingen te verlagen, de overheidsuitgaven te verhogen en de regelgeving te verminderen. Sinds de verkiezingsoverwinning van Trump zijn de Amerikaanse aandelenmarkten gestegen, omdat beleggers erop rekenen dat het beleid van de nieuwe regering de winst en groei van bedrijven zal stimuleren."Wanneer we deze kwesties bediscussieren en mensen gaan zich er voor of tegen uitspreken, zul je bewegingen en draaiingen zien in de aandelenkoersen en veel ruis", zei Peter Stournaras van BlackRock Large Cap Series Funds. "Uiteindelijk, als je kijkt naar de brede aanjagers van de economie, dan denk ik dat die positiever zijn."Aandelen van financiele fondsen in de S&P500 daalden met 1,1 procent terwijl Goldman Sachs, Citigroup en Bank of America alledrie meer dan 1 procent inleverden.Vrijdag publiceren een aantal grote Amerikaanse banken, waaronder JP Morgan Chase, Bank of America en Wells Fargo hun kwartaalcijfers. De optiemarkt suggereert een pauze in de recente rally voor de sector, die sinds de presidentsverkiezingen met circa 23 procent is gestegen.Het zal voor het eerst sinds lange tijd zijn dat het niet aluminiumreus Alcoa is die het kwartaalcijferseizoen aftrapt. Het bedrijf heeft zichzelf opgesplitst en breekt nu met deze traditie.Farmaceuten voerden de verliezen aan in Europa en Azië evenas in Australië, na een daling bij Amerikaanse sectorgenoten woensdag, nadat Trump had gezegt dat de sector "wegkomt met moord" en nieuwe procedures eiste.Abi Oladimeji, chief investment officer bij Thomas Miller Investment in Londen, heeft zijn blootstelling op aandelen onlangs teruggebracht en zijn portefeuille voorzichtiger gepositioneerd om te zien hoe de komende weken verloren. "We zitten zo dicht bij de inhuldiging en er is nog zoveel onzeker", zei Oadimeji, wijzend op onzekerheid over handelsbeleid en details over fiscale stimulering.De yen, euro en het Britse pond noteerden allen hoger ten opzichte van de dollar.Grondstoffenmarkten bleven solide, met een winst van 1,3 procent voor Amerikaanse ruwe olie. De goudprijs steeg met 0,4 procernt tot $1.201 per ounce.Stijgers en dalersDelta Air Lines verloor 1,1 procent na kwartaalcijfers die aan de verwachtingen voldeden.Boeing leverde 0,7 procent in, na berichten dat SpiceJet uit India een negentigtal vliegtuigen zal kopen voor 10 miljard dollar, volgens persbureau Reuters.Cincinatti Financial was met een verlies van 6,6 procent het slechtst presterende fonds in de S&P500, nadat de verzekeraar forse verliezen op natuurrampen boekte.Het aandeel Fiat Chrysler verloor 10,2 procent, nadat toezichthouders de Italiaans-Amerikaanse autofabrikant ervan beschuldigden software te hebben gebruikt waardoor haar dieselmotoren meer uitlaatgassen konden uitstoten dan wettelijk was toegestaan.Een dag eerder besloot een Amerikaans strafrechtbank zes voormalige en huidige bestuurders van de Duitse sectorgenoot Volkswagen te vervolgen voor vergelijkbaar gesjoemel met uitlaatgassen bij bijna 600.000 dieselauto's in de VS. Volkswagen heeft schuld erkend en beloofd 4,3 miljard dollar te betalen voor de misleiding, boven 17,5 miljard dollar aan eerdere schikkingen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 12, 2017 16:54 ET (21:54 GMT)