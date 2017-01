Banken werken aan blockchain-app voor handelsfinanciering mkb

Maandag 16 januari 2017 16:03 KBC, Rabobank en vijf andere Europese banken.(ABM FN-Dow Jones) Zeven Europese banken gaan samen de blockchain-technologie gebruiken voor een gezamenlijk platform om handel te vergemakkelijken voor kleinere en middelgrote bedrijven. Dit maakten de banken donderdag bekend.Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale en UniCredit tekenden de principe-overeenkomst om het nieuwe product te ontwikkelen. Het product krijgt de naam Digital Trade Chain (DTC).DTC is gebaseerd op een IT-programma van KBC voor handelsfinanciering en aanvoerketens dat de eerste testfase heeft doorstaan en vorig jaar een prijs won.Het product zou de betrokken partijen bij een handelstransactie, namelijk de koper, de bank van de koper, de verkoper, de bank van de verkoper en de vervoerder, naadloos op elkaar moeten laten aansluiten, via internet en mobiele apparaten. Dit moet het makkelijker maken om internationale handelstransacties te beheren, te volgen en te zekeren, omdat het administratieve papierwerk aanzienlijk vermindert.Het consortium zal onderzoeken of een versie van het programma kan worden ontwikkeld dat toepasbaar is op grotere schaal. Het idee is om met zeven banken te beginnen en zo voldoende massa op te bouwen.