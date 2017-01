Rio Tinto produceert meer ijzererts

Maandag 16 januari 2017 23:38 Mijnbouwgroep voldoet aan eigen doelstellingen voor 2016.(ABM FN-Dow Jones) Rio Tinto heeft in het vierde kwartaal van 2016 meer ijzererts geproduceerd en voldeed in 2016 ruimschoots aan de eigen verwachtingen. Dit bleek maandagavond uit een trading update van de Brits-Australische mijnbouwgroep.CEO Jean-Sébastien Jacques sprak van een sterke operationele prestatie in het afgelopen jaar, te danken aan het "streven naar efficiency en het maximaliseren van de kasstroom".In totaal produceerde Rio Tinto afgelopen kwartaal 4 procent meer ijzererts op jaarbasis. De verschepingen van ijzererts stegen met 1 procent. De productie van aluminium steeg met 7 procent en die van bauxiet nam met 8 procent toe.Op kwartaalbasis verscheepte Rio Tinto 8 procent meer ijzererts en werd er 3 procent meer geproduceerd.JaarcijfersOver heel 2016 verscheepte Rio Tinto 327,6 miljoen ton aan ijzererts, een stijging van 3 procent vergeleken met 2015 en conform de eigen in oktober vorig jaar neerwaarts bijgestelde verwachting van 325 miljoen tot 330 miljoen ton. Aanvankelijk mikte Rio Tinto op 330 miljoen ton, maar vanwege de tegenzittende weersomstandigheden temperde de mijnbouwgroep de verwachtingen.De productie van 47,7 miljoen ton bauxiet in 2016 overtrof overigens de eigen verwachting van 47 miljoen ton.Outlook 2017Voor 2017 verwacht Rio Tinto voor 330 miljoen tot 340 miljoen ton aan ijzererts te zullen verschepen. Dit betekent in het gunstigste geval een groei van 4 procent op jaarbasis.