Alstom ziet in derde kwartaal omzet stijgen bij gedaalde orderinstroom

Dinsdag 17 januari 2017 07:34 Bedrijf handhaaft outlook en ligt met strategie 2020 op schema.(ABM FN-Dow Jones) Alstom heeft de omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar zien stijgen. Dit maakte het Franse bedrijf dinsdag bekend.De omzet van de toeleverancier voor railvervoer steeg op jaarbasis met 3 procent van 1,6 miljard naar 1,7 miljard euro. Autonoom steeg de omzet met 2 procent.De orderinstroom daalde echter over het derde kwartaal van 2,36 miljard euro naar 1,02 miljard euro.StrategieAlstom bevestigde zijn strategie. Het bedrijf bevestigde de doelstellingen voor 2020, waaronder een autonome omzetgroei van 5 procent en een winstmarge voor aftrek van rente en belastingen van circa 7 procent.Het aandeel Alstom sloot maandag 0,4 procent lager op 26,42 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2017 01:34 ET (06:34 GMT)