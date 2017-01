Damrak op verlies na heldere woorden Theresa May

Dinsdag 17 januari 2017 17:56 Britse premier zet in op volledige Brexit.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn dinsdag lager gesloten. De AEX index daalde 0,5 procent op 481,77 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,6 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,5 procent.Volgens handelaar Frank Bonsee van ABN AMRO ligt de ondertoon er nog altijd "redelijk netjes" bij op de aandelenbeurzen en gaf de speech van premier Theresa May van het Verenigd Koninkrijk "wat kleur" aan de verder saaie handelsdag.Het Verenigd Koninkrijk mikt op een volledige en heldere Brexit. May zette in haar rede een flink aantal doelstellingen uiteen, waaronder een sterker Verenigd Koninkrijk en een brede samenwerking met derden, ook met de Europese Unie. "We kunnen geen lid zijn van de interne markt. We gaan helemaal uit de EU, maar verlaten Europa niet", aldus May tegenover diplomaten en officials.May benadrukte de eenheid binnen het Verenigd Koninkrijk in combinatie met een grote mate aan onafhankelijkheid en controle over de eigen zaken."Het pond zag je duidelijk aantrekken en dit gaf een boost voor de Europese continentale markten", vervolgde Bonsee, toevoegend dat de Britse beurzen als gevolg van de valutabewegingen juist wegzakten.De macro-economische kalender bevatte de Duitse ZEW index. De index voor het economisch sentiment steeg in januari, maar in een minder hoog tempo dan verwacht. De ZEW-verwachtingsindex liep op van 13,8 in december naar 16,6 in januari. Er was door geraadpleegde economen evenwel gerekend op een toename tot 18,8.Uit het Verenigd Koninkrijk kwamen verder cijfers over de inflatie en producentenprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder stegen de Britse consumentenprijzen met 1,6 procent, waar een toename van 1,4 procent was voorzien. Het producentenprijspeil nam in december op jaarbasis met 2,7 procent toe. Economen rekenden op een stijging met 3,0 procent.Olie noteerde dinsdag in het groen. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 0,7 procent op 52,73 dollar, terwijl een maart-future Brent fractioneel hoger bewoog op 55,87 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0704. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0663 en bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag stond er een stand van 1,0605 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 6 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Altice met een winst van 0,9 procent.ASML verloor 0,1 procent nadat Credit Suisse besloot om het volgen van het Veldhovense bedrijf weer te hervatten, met een Neutraal advies en een koersdoel van 113,00 euro. Volgens de analisten boekte ASML afgelopen jaar "significante vooruitgang" met de nieuwe technologie EUV. Woensdag voorbeurs opent ASML de boeken over het afgelopen boekjaar.Galapagos kon niet in het groen komen en verloor 1,4 procent, ondanks een koersdoelverhoging door Goldman Sachs van 75,00 naar 81,00 euro met een ongewijzigd koopadvies. Het biotechbedrijf behoort in de Europese sector tot de favorieten van de Amerikaanse zakenbank.Philips is door de Consumentenbond en de Stichting Consumentenclaim voor de rechter gedaagd. Dit schreef Het Financieele Dagblad. In 2012 kwam aan het licht dat verschillende grote beeldbuisproducenten als Samsung, Philips en Toshiba betrokken waren bij een wereldwijd kartel, waardoor consumenten in de periode tussen 1996 en 2006 te veel betaalden voor nieuwe televisies en computers. De bedrijven kregen al een boete opgelegd door de Europese Commissie. Gesprekken over een eventuele schikking tussen de Consumentenbond en Stichting Consumentenclaim enerzijds en Philips anderzijds zijn op niets uitgelopen, waardoor de partijen nu naar de rechter stappen. Het aandeel Philips daalde 0,8 procent.Citigroup herbeoordeelde het advies voor NN Group en Aegon. Voor NN ging het koersdoel omlaag van 33,00 naar 28,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies, vanwege de onzekerheid rond het overnamebod op Delta Lloyd. Voor Aegon maakte het koopadvies plaats voor een Neutraal advies met een neerwaarts bijgesteld koersdoel van 6,00 naar 5,50 euro. Aegon en NN Group noteerden op het Damrak respectievelijk 0,9 procent lager en fractioneel hoger.Onderaan bivakkeerden Heineken en ArcelorMittal met verliezen van respectievelijk 1,2 en 2,1 procent. Credit Suisse verlaagde het advies voor Heineken van Neutraal naar Underperform en stelde het koersdoel neerwaarts bij van 81,00 naar 68,00 euro. Volgens de analisten staan de omzet en marges van de bierbrouwer onder druk.In de Midkap was het Air France-KLM dat op bijval kon rekenen, met een winst van 0,6 procent. Mogelijk profiteerde de luchtvaartmaatschappij van geruchten rondom de Duitse sectorgenoot Lufthansa, waar Etihad mogelijk een belang van 30 tot 40 procent in zou willen nemen als onderdeel van plannen om het kapitaal te vergroten. Fugro was koploper met 1,1 procent.ASR Nederland daalde 0,4 procent na een verhoging van het koersdoel door Citi Research van 22,50 naar 28,00 euro met een ongewijzigd koopadvies. De analisten blijven positief over de stevige kapitaalbuffer en het bedrijfsmodel dat veel contanten genereert, terwijl er op de langere termijn potentieel is voor groei door overnames.De Amerikaanse zakenbank verlaagde tevens het koersdoel voor Delta Lloyd, van 5,50 naar 5,40 euro. Het advies bleef Neutraal. De analisten zien weinig opwaarts potentieel ten opzichte van het overnamebod van NN van 5,40 euro, gezien de magere hoeveelheid kapitaal die Delta Lloyd zelfstandig genereert. Dat verlaagt de kans op dividend, terwijl er nog wel neerwaarts risico is als de overname zou afketsen. Delta Lloyd daalde 0,1 procent.Refresco Group moest na de recent sterke koersprestatie het Outperform advies van Credit Suisse vaarwel zeggen en genoegen nemen met een Neutraal advies. Het koersdoel bleef ongewijzigd op 15,50 euro. Hoewel de marktvorsers verwachten dat de bottelaar ook in de toekomst waarde kan creëren door een verdere sectorconsolidatie, denkt Credit Suisse dat Refresco een pas op de plaats zal maken van zeker 6 tot 9 maanden alvorens een nieuwe overname te doen. Het aandeel steeg 0,4 procent.In de AMX was Aperam hekkensluiter met een verlies van 1,7 procent. Ook OCI en Intertrust konden niet in het groen komen en verloren 1,4 procent.Onder de kleinere fondsen ging Telegraaf Media Groep aan kop met 9,6 procent nadat J.H.H. de Mol een eerste kapitaalbelang meldde van 18,41 procent. Dasym Investment Strategies meldde zijn belang in Telegraaf Media Groep evenwel volledig af. Op 8 januari 2009 meldde Dasym nog een kapitaalbelang van 20,06 procent. Delta Lloyd meldde een belang van 11,24 procent in TMG tegen een eerder gemelde 7,12 procent.Basic-Fit daalde 0,2 procent, nadat Berenberg het koersdoel verlaagde van 21,50 naar 20,50 euro met een ongewijzigd koopadvies. De analisten verlaagden de taxaties voor de winst per aandeel in 2017 en 2018 in verband met hogere verwachte investeringen, na de sneller dan verwachte uitrol van fitnessclubs.Goldman Sachs verlaagde het advies voor Takeaway.com na de sterke koersprestatie van Kopen naar Neutraal, maar verhoogde het koersdoel wel van 31,00 naar 32,00 euro. Als marktleider in de belangrijkste regio's kent Takeaway.com volgens de Amerikaanse zakenbank een "goede positionering" om te profiteren van een aantrekkende online markt. Het aandeel steeg 0,5 procent.Heijmans gaat samen met Nuon bijna 2.480 publieke laadpunten realiseren in verschillende gemeenten in Noord-Brabant en Limburg. Er werden geen financiële details over de opdracht vermeld. Heijmans sloot 0,4 procent lager.Van Lanschot droeg onder de kleinere fondsen de rode lantaarn met een verlies van 3,0 procent. ook Fagron beleefde een moeizame dag en gaf 1,6 procent prijs.Onder de lokale fondsen kreeg Coca-Cola European Partners een koersdoelverlaging van Credit Suisse te verwerken. Het koersdoel ging omlaag van 33,50 naar 33,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies. Hoewel de kans bestaat op consolidatie in de sector, zorgt extra regelgeving in Europa voor meer risico op het aandeel. Het fonds gaf 0,9 procent prijs.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 2.269,11 punten. Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 2.269,11 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het rood.