Wall Street sluit lager

Dinsdag 17 januari 2017 22:24 Amerikaanse markten in afwachting van inauguratie Trump.(ABM FN-Dow Jones) In navolging van de meeste Europese beurzen zijn de beurzen in Amerika lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde met 0,3 procent naar2.267,78 punten, de Dow Jones index verloor ook 0,3 procent tot 19.829,68 punten en de Nasdaq noteerde na de slotbel 0,6 procent lager op 5.538,73 punten.De macro-economische agenda was dinsdag voor de Verenigde Staten karig gevuld. Beleggers kregen alleen de Empire State index over januari te verwerken. De marktomstandigheden voor de industrie in de Amerikaanse deelstaat New York verzwakten in januari licht ten opzichte van een maand eerder. De index voor de huidige marktomstandigheden daalde van 7,6 in december naar 6,5 deze maand. De index voor nieuwe orders daalden daarentegen van 10,4 naar 3,1. Een cijfer boven de nul betekent dat de inschattingen van een meerderheid van de geraadpleegde managers bij industriële bedrijven over de marktomstandigheden positief zijn.Intussen maken ook de financiële markten in de Verenigde Staten zich op voor de inauguratie op vrijdag van Donald Trump als nieuwe president van de grootste economie ter wereld. "Terwijl velen denken dat de winsten van bedrijven zullen voldoen aan de hoge verwachtingen, zou het heel goed kunnen dat markten eerst focussen op de eerste honderd dagen van het nieuwe presidentschap, wat tot volatiliteit kan leiden", zei hoofdeconoom Peter Cardillo van First Standard Financial."Er gebeurt veel deze week en dat maakt investeerders enigszins afwachtend. Zo is er bijvoorbeeld ook het World Economic Forum in Davos, waar een confrontatie tussen globalisering en populisme volop zichtbaar is", zei hoofdinvesteerder Jack Ablin van BMO Private Bank.President William Dudley van de Federal Reserve van New York relativeerde intussen de rol van inflatie bij beslissingen over de monetaire politiek. Hij zei dat inflatie "gewoonweg geen probleem" is en dat een sterke dollar bedrijven beperkt in mogelijkheden voor prijsverhogingen.In Europa was sprake van een overwegend negatief sentiment. De meeste aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag op de dag van de Brexit-toespraak van premier Theresa May in de min geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,1 procent, de FTSE 100 in Londen stond 1,3 procent af, voor de Franse CAC 40 restte een verlies van 0,5 procent en de Duits DAX sloot vlak.Olie noteerde dinsdag in het groen. Een februari-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 0,11 dollar ofwel 0,2 procent hoger, op 52,48 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0707. Bij aanvang van de handelsdag in Amerika bewoog het muntpaar nog op 1,0678 en bij het sluiten van de Europese beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0697 op de borden.De macro-economische agenda voor woensdag is wat royaler gevuld, met wekelijkse hypotheekaanvragen, inflatie en industriële productie over december, het vertrouwen van huizenbouwers in januari van NAHB en het Beige Book van de Federal Reserve.Op het gebied van bedrijfscijfers komen Citigroup, Goldman Sachs, Charles Schwab en Netflix met jaarrapportages.BedrijfsnieuwsMorgan Stanley overtrof in het vierde kwartaal van 2016 de verwachtingen met een sterke stijging van de omzet en winst. De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 83 procent van 908 miljoen naar 1.666 miljoen dollar. De omzet dikte daarbij aan van 7,7 miljard naar 9,0 miljard dollar. Analisten mikten op een nettowinst van 1,18 miljard dollar en een omzet van 8,47 miljard dollar. Het aandeel sloot dinsdag niettemin 3,8 procent lager.UnitedHealth Group boekte over 2016 een aangepaste winst per aandeel van 8,05 dollar, boven de eigen verwachting van 8,00 dollar per aandeel en flink meer dan de 6,45 dollar per aandeel over 2015. De omzet van de zorgverzekeraar steeg van 157,1 miljard naar 184,8 miljard dollar. Het aandeel UnitedHealth eindigde 0,7 procent lager.Wal-Mart Stores wil dit jaar 10.000 banen creëren in de Verenigde Staten door onder meer nieuwe winkels te openen, maakte het Amerikaanse supermarkt- en warenhuisconcern dinsdag bekend. Vanwege de plannen zullen er volgens Wal-Mart indirect nog eens 24.000 banen bij komen in de bouwsector. De onderneming gaat ook bestaande faciliteiten in Amerika vernieuwen. Het warenhuisconcern heeft dit jaar 6,8 miljard dollar beschikbaar voor kapitaalinvesteringen in Amerika. Het aandeel sloot 1,9 procent hoger.General Motors maakte dinsdag bekend aanvullend 1 miljard dollar te investeren in Amerikaanse productiefaciliteiten. De nieuwe investering volgt op de in 2016 aangekondigde investeringen in de Verenigde Staten ten hoogte van 2,9 miljard dollar. Met de nu aangekondigde investering zijn volgens GM 1.500 nieuwe en behouden banen gemoeid. Door het naar de Verenigde Staten terughalen van onder meer IT-activiteiten worden in het land vele duizenden nieuwe banen gecrëeerd meldt het autoconcern uit Detroit. Het aandeel General Motors eindigde 0,1 procent lager.British American Tobacco betaalt 49,4 miljard dollar voor het resterende deel in Reynolds American dat de Britse tabaksfabrikant nog niet in bezit heeft. De aankoop waardeert de Amerikaanse sectorgenoot op 85 miljard dollar en creëert het grootste beursgenoteerde tabaksbedrijf ter wereld. 