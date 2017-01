Damrak sluit overwegend hoger

Woensdag 18 januari 2017 18:14 AEX vooral hoger dankzij ASMLDe Amsterdamse beurzen zijn woensdag wisselend gesloten. De AEX index steeg 0,6 procent tot 484,75 punten, terwijl de AMX een winst van 0,3 procent liet zien op 688,74 punten en voor de AScX een verlies van 0,3 procent resteerde tot 851,56 punten.Volgens analist Corné van Zeijl van Actiam heeft de AEX de winst vooral te danken aan de goede prestatie van ASML. "Dat fonds weegt zo zwaar mee op die index dat het samen met enkele andere grote fondsen in staat is om de hele index mee naar boven of beneden te trekken", zei de marktvorser. "Verder viel op dat RELX behoorlijk verloor na de winstwaarschuwing van sectorgenoot Pearson", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak bleek woensdag uit cijfers van statistiekbureau Eurostat dat de consumentenprijzen in de eurozone in december op jaarbasis zijn gestegen. De inflatie kwam conform verwachting uit op 1,1 procent op jaarbasis, tegenover een stijging van het consumentenprijspeil in november van 0,6 procent. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen in december met 0,5 procent, hetgeen ook was voorzien.De Duitse consumentenprijzen stegen harder dan die in de eurozone. Het Duitse statistiekbureau meldde dat de inflatie in december conform verwachting uitkwam op 1,7 procent op jaarbasis. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,7 procent.De bouwproductie in de eurozone is in november gestegen ten opzichte van de voorgaande maand, bleek woensdag verder. Rekening houdend met kalendereffecten steeg de productie in november met 0,4 procent op maandbasis. In oktober was ook sprake van een toename met 0,4 procent. Op jaarbasis was de bouwproductie in de eurozone in november stabiel, na een plus van 1,8 procent in oktober.In Nederland steeg de bouwproductie volgens Eurostat met 7,0 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.De Britse werkloosheid bleef in de periode van september tot en met november conform verwachting stabiel op 4,8 procent, zo bleek woensdag uit cijfers van het Britse bureau voor de statistiek. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg de Britse werkloosheid nog 5,1 procent.De consumentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in december op maandbasis gestegen, zo meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid woensdag. De consumentenprijzen stegen conform verwachting met 0,3 procent, na een stijging met 0,2 procent een maand eerder. Op jaarbasis bedroeg de inflatie in december 2,1 procent.De Amerikaanse industrie heeft in december meer geproduceerd dan een maand eerder, meldde de Federal Reserve woensdagmiddag. De industriële productie steeg met 0,8 procent ten opzichte van november. Er was door geraadpleegde economen een toename van 0,7 procent voorzien. De capaciteitsbenutting steeg in december van 74,9 naar 75,5 procent.Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in januari gedaald, bleek verder uit data van de National Association of Home Builders. De NAHB-huizenindex daalde van 69 in december naar 67 deze maand. Voor december werd eerder nog een vertrouwensniveau van 70 gemeld, op dat moment het hoogste niveau sinds juli 2005.Woensdagavond volgt nog het Beige Book van de Amerikaanse Federal Reserve."Wat in de macro-cijfers opviel, is dat de verschillende inflatiecijfers zich in de goede richting bewogen, maar daarbij moet worden aangetekend dat die beweging vooral te danken is geweest aan gestegen prijzen van brandstof en huizen. Bij de food retail is nog steeds sprake van deflatie", merkte Van Zeijl op.Olie noteerde woensdag in het rood. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 1,4 procent naar 51,76 dollar, terwijl een maart-future Brent 1,2 procent neerwaarts bewoog tot 54,83 dollar.De euro/dollar noteerde rond het slot in Europa op 1,0685. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0684 en bij het sluiten van de Europese beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0696 op de borden.Stijgers en dalersIn de AEX sloten 12 van de 25 fondsen in het groen, onder leiding van ASML dat 6,7 procent bijschreef na publicatie van de cijfers over het afgelopen kwartaal.De Veldhovense chipmachinefabrikant voldeed in de laatste drie maanden van 2016 ruimschoots aan de eigen verwachtingen. Het bedrijf zei verder te rekenen op een iets lagere omzet in het lopende kwartaal. Volgens topman Peter Wennink van ASML zetten de positieve trends door. Zowel Morgan Stanley als Theodoor Gilissen Bankiers spraken van sterke cijfers. Bryan Garnier haalde het aandeel van de verkooplijst en verhoogde het advies naar Neutraal vanwege het aantrekkende momentum.ArcelorMittal schreef 3,0 procent aan beurswaarde bij. Commerzbank verhoogde het advies van Houden naar Kopen en stelde het koersdoel opwaarts bij van 6,50 naar 9,50 euro. De analisten van de Duitse bank schroefden bovendien hun winstverwachtingen voor dit jaar op, vanwege de recente stijging van de staal- en grondstofprijzen.Aegon leverde met 2,2 procent het meeste in.In de Midkap was het ASM International dat op bijval van beleggers kon rekenen. In het kielzog van ASML steeg het aandeel van de toeleverancier aan de chipindustrie 2,7 procent.TomTom sloot de handelsdag met een winst van 0,8 procent. De navigatiespecialist maakte bekend dat het de Duitse start-up Autonomos heeft overgenomen, dat zich richt op autonoom autorijden. NIBC sprak van een acquisitie van hoge kwaliteit. Volgens analist Martijn den Drijver is TomTom beter gepositioneerd om contracten gerelateerd aan ADAS en (semi) autonoom autorijden binnen te halen.Barclays heeft woensdag het koersdoel voor ASR Nederland verhoogd van 23,30 naar 26,20 euro met een ongewijzigd koopadvies. De analisten van de Britse bank pasten de modellen voor het vierde kwartaal van 2016 aan, nadat ASR recent aankondigde eigen aandelen in te willen kopen. Barclays gaat uit van een toekomstige stijging van de winst per aandeel van circa 2 procent, gezien er door de terugkoop van eigen aandelen door ASR minder verhandelbare aandelen op de markt zijn. Het aandeel sloot woensdag 0,8 procent lager.Onder de kleinere fondsen won Heijmans 0,6 procent, nadat de bouwer liet weten de verkoop van Franki afgerond te hebben. Heijmans ontving netto 15 miljoen euro.Theodoor Gilissen Bankiers heeft woensdag het advies voor BinckBank verlaagd van Aanbevolen naar Niet Aanbevolen zonder koersdoel. Analist Jos Versteeg verwacht sterke cijfers voor BinckBank in het vierde kwartaal, dankzij de opleving van de aandelenmarkten. "Toch blijft het bedrijf nog altijd veel te afhankelijk van transacties", aldus de analist. Het aandeel BinckBank sloot woensdag 0,7 procent lager.Onder de lokaal genoteerde fondsen viel MDxHealth op met een winst van 2,7 procent. Het bedrijf maakte bekend dat de Amerikaanse zorgverzekeraar Horizon Blue Cross Blue de prostaatkankertest van het Belgische biotechbedrijf in zijn dekkingspakket heeft opgenomen. Horizon BCBS is de grootste zorgverzekeraar in de Amerikaanse staat New Jersey met ruim 3,8 miljoen leden.SnowWorld daalde 1,3 procent. Het bedrijf boekte iets meer omzet en winst in het afgelopen kwartaal. Bovendien werd het dividend verhoogd naar 0,30 euro per aandeel, 0,12 euro meer dan een boekjaar eerder. SnowWorld verwacht in het lopende jaar een hoger nettoresultaat te zullen behalen dan in het boekjaar 2015/16. Financieel directeur Wim Moerman stelde woensdag tegenover ABM Financial News dat het bedrijf onderhandelt over een samenwerking bij de ontwikkeling van een skipisteproject in Noord-Italië.Euronext werd net geen 0,1 procent minder waard, nadat ING het koersdoel op het beursbedrijf had verhoogd van 41,00 naar 50,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Aanleiding was de geplande overname van LCH.Clearnet SA, die de clearingactiviteiten veiligstelt en voor meer diversiteit in de omzet zorgt. De overname kan volgens analist Albert Ploegh een 'game-changer' zijn voor Euronext. De marktvorser ziet verder opwaarts potentieel in de groei van het clearingbedrijf en aanvullende overnames die waarde creëren.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerden de beurzen op Wall Street wisselend. De toonaangevende S&P 500 index stond 0,1 procent hoger op 2.269,04 punten. 