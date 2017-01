ECB handhaaft monetair beleid

Donderdag 19 januari 2017 14:02 Rente en opkopen ongewijzigd.(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft zijn monetaire beleid donderdag zoals verwacht onveranderd gelaten ten opzichte van december. Dit bleek uit het rentebesluit van de centrale bank.Het belangrijkste rentetarief van de ECB bleef daarmee staan op 0,00 procent, terwijl de depositorente 0,40 procent negatief bleef en de strafrente 0,25 procent."De Raad van Bestuur handhaaft zijn verwachting dat de basisrentetarieven van de ECB voor langere tijd, en ruim voorbij de periode van de netto activa-aankopen, op het huidige of een lager niveau zullen blijven", aldus de ECB.In december kondigde de ECB een verlenging aan van het maandelijkse obligatie-opkoopprogramma tot december 2017, maar tegelijkertijd werd bekend dat de opkopen vanaf april afgebouwd worden van 80 miljard naar 60 miljard euro per maand. Ook dit werd donderdag gehandhaafd.De centrale bank benadrukte wel dat het opkoopprogramma indien nodig langer kan doorlopen, en in ieder geval totdat er bewijs is van een aanhoudende verandering in de ontwikkeling van de inflatie. De ECB streeft naar een prijsstabiliteit van rond de, maar net onder 2,0 procent.Momenteel ligt de inflatie in de eurozone daar nog altijd onder. In december stegen de consumentenprijzen met 1,1 procent op jaarbasis. Dit was de sterkste toename van het consumentenprijspeil in drie jaar tijd. In november 2016 stegen de prijzen nog met 0,6 procent.Om half drie zal voorzitter Mario Draghi een toelichting geven op het besluit. Marktkenners verwachten een milde, maar saaie ECB-voorzitter, die vooral de boodschap uit december zal benadrukken. Ook zal Draghi mogelijk meer inzicht geven in de technische aspecten van het obligatie-opkoopprogramma, nadat in december ook werd aangekondigd dat de centrale bank obligaties kan opkopen met een rendement onder de huidige depositorente.De euro/dollar noteerde net voor het rentebesluit op 1,0661, en net erna op 1,0659.