Olieprijs sluit hoger

Donderdag 19 januari 2017 21:10 Winst loopt terug na tegenvallende voorraadcijfers.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie donderdag hoger gesloten.De oliefutures vonden donderdag steun na een rapport van de International Energy Agency dat bevestigde dat de productie van de OPEC-landen is gedaald, maar de winst liep terug na cijfers die wezen op een onverwachte stijging van de Amerikaanse olievoorraden.De februarifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 0,6 procent hoger op 51,37 dollar. De maartfuture voor een vat Brent-olie steeg ook 0,6 procent naar 54,26 dollar.De productie van ruwe olie door leden van de organisatie van olieproducerende landen daalde in december met 320.000 vaten tot 33,09 miljoen vaten per dag, meldde de EIA in zijn maandelijkse rapport dat woensdag in Parijs werd gepubliceerd.Het rapport schreef de daling te aan lagere productie in Saoedi-Arabië en productieverstoringen in Nigeria. Het agentschap stelde ook dat "vroege indicatoren erop wijzen dat een sterkere reductie door OPEC mogelijk onderweg is in januari."De olieprijs zakte weer nadat de Amerikaanse regering bekendmaakte dat de voorraden ruwe olie de afgelopen week zijn gestegen, tegelijk met een sterke stijging van de benzinevoorraden. Handelaren waren ook bezorgd over de kans dat de productie van Amerikaanse schalie-olie zal worden opgekrikt, na de stijging van de oliefutures vorig jaar met zo'n 45 procent.De Amerikaanse handelsvoorraden ruwe olie stegen vorige week met 2,3 miljoen vaten, waar analisten vooraf rekenden op een daling met 900.000 vaten. De stijging was "zeker een verrassing", zei Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors.De benzinevoorraden stegen met 6 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en diesel met 1 miljoen vaten afnamen.Volgens Matt Smith van Clipper Data is de activiteit van raffinaderijen "gekelderd door seizoensonderhoud, waardoor de ruwe olievoorraden opliepen, ondanks lagere invoer". Intussen daalde de impliciete vraag naar benzine, waardoor ook de benzinevoorraden opliepen.De daling van de olieproductie door OPEC-landen van 221.000 vaten in december liep vooruit op de afspraken om vanaf januari de olieproductie te beperken met 1,2 miljoen vaten per dag. Niet-OPEC-landen hebben aan die toezegging 600.000 vaten per dag toegevoegd. De cijfers voor januari zullen laten zien in hoeverre landen zich aan de afspraken houden.Intussen zou stijgende productie in de Verenigde Staten de productiebeperking teniet kunnen doen. De EIA raamt dat de productie van schalie-olie in de VS in februari met 4,6 procent zal stijgen tot 4,75 miljoen vaten per dag.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 19, 2017 15:10 ET (20:10 GMT)