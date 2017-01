Miljardenafschrijving Ford Motor in vierde kwartaal

Vrijdag 20 januari 2017 17:12 Verandering in herweging pensioenen boosdoener.(ABM FN-Dow Jones) Ford Motor Company heeft in het vierde kwartaal een afschrijving moeten doen van 3 miljard dollar, gerelateerd aan een jaarlijkse herweging van zijn pensioenkosten. Dit meldde de Amerikaanse automaker vrijdag.De afschrijving komt niet als een verrassing, want Ford waarschuwde hier in november in een presentatie aan beleggers en analisten al voor. Normaliter wordt de volledige afschrijving over een langere periode opgenomen in de resultaten van Ford, maar vanwege een nieuwe boekhoudmethode moet de automaker alle baten en verliezen in hetzelfde jaar dat ze plaatsvinden erkennen.De aanpassing van de waarde van de pensioenverplichtingen zijn het gevolg van het lage renteklimaat, en dan met name in Europa, aldus Ford. Hierdoor was het pensioenplan van de automaker in 2016 voor 8,9 miljard dollar ondergefinancierd.In de cijfers over het vierde kwartaal wordt de miljardenafschrijving als 'speciaal item' gemarkeerd, los van de operationele resultaten. Dit om beleggers een duidelijker beeld te geven van de prestaties bij de divisie en makkelijker te vergelijken met die van sectorgenoten.Ford maakt zijn vierde kwartaalcijfers bekend op 26 januari. Het aandeel noteerde vrijdag 0,2 procent lager op 12,40 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2017 11:12 ET (16:12 GMT)