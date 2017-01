Damrak sluit in het groen

Vrijdag 20 januari 2017 18:04 Beleggers wachten op inauguratie Donald Trump.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag hoger gesloten. De AEX won 0,3 procent op 485,98 punten, terwijl de AMX juist 0,1 procent prijsgaf en de AScX een pas op de plaats maakte. Op weekbasis verloor de hoofdgraadmeter evenwel 0,4 procent.Beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus sprak van een rustige dag, waarbij de omzetten evenwel "aardig" te noemen waren vanwege de optie-expiratie. Volgens Schutte keek de markt vooral uit naar de inauguratie van president-elect Donald Trump en dan met name naar de speech die hij op dit moment geeft. Schutte is benieuwd hoe de financiële markten in Amerika hierop zullen reageren.Toch verwacht de beleggingsadviseur geen grote koersval na het verhaal van Trump. "Beleggers hebben in de afgelopen weken hier en daar wat posities afgebouwd en zitten weer met wat geld. Ik sluit niet uit dat deze partijen in de komende weken weer in de markt zullen stappen, waardoor er wat ruimte is voor een verdere stijging van de beurzen", aldus Schutte.Op macro-economisch vlak werd bekend dat de detailhandelsverkopen van het Verenigd Koninkrijk in december zijn gestegen, maar wel minder dan verwacht. Verder stegen de Duitse producentenprijzen in de laatste maand van 2016.Verder kwam een aantal cijfers uit China naar buiten. Afgelopen kwartaal steeg het Chinese bruto binnenlands product met 6,8 procent op jaarbasis, 0,1 procentpunt meer dan de groei in de eerste drie kwartalen van 2016. Er was voor het laatste kwartaal gerekend op een groei met 6,7 procent. Verder bleek dat de Chinese detailhandelsverkopen in december met 10,9 procent stegen op jaarbasis, na een plus van 10,8 procent in november. De industriële productie groeide in december met 6,0 procent op jaarbasis, iets minder dan de 6,2 procent groei in november.Olie noteerde vrijdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate bewoog 2,6 procent hoger op 52,63 dollar, terwijl een maart-future Brent 2,5 procent won op 55,46 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0673. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0679 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0660 op de borden.Stijgers en dalersIn de AEX sloten 17 van de 25 fondsen in het groen, onder leiding van SBM Offshore dat in het licht van gestegen olieprijzen 4,7 procent aan beurswaarde bijschreef. Bovendien werd de oliedienstverlener apart door NIBC genoemd naar aanleiding van diverse berichten in het vakblad Upstream. De koers van het aandeel steeg vrijdag volgens analist Martijn den Drijver na de openlijke aandrang door Petrobras op deelname van SBM Offshore aan het tenderproces van de Libra. Zolang de toegang voor externe partijen beperkt blijft is dit verder voor de Schiedamse oliedienstverlener als lokale speler met een eigen werf in Brazilië gunstig.Verder stegen Altice en Wolters Kluwer met respectievelijk 3,0 en 2,2 procent. AkzoNobel steeg 1,7 procent nadat HSBC het advies verhoogde van Reduceren naar Kopen.Enkele financials kregen verder een zetje in de rug door een rapport van zakenbank Kempen & Co, zei handelaar Bert van der Pol van Mijn-Effecten. ABN AMRO kreeg een koopaanbeveling van de bank met een koersdoel van 27,00 euro. ING Groep werd op Houden gezet met een koersdoel van 14,50 euro. Sowieso vond Van der Pol de sector er vandaag goed bijliggen.Ahold Delhaize gaf juist 2,3 procent prijs en ook Philips kon met een verlies van 1,3 procent niet in het groen komen. Philips kreeg volgens Van der Pol van Mijn-Effecten van Liberum een adviesverlaging van Kopen naar Houden met een koersdoel van 30,00 euro. Het bedrijf komt dinsdag voorbeurs met de cijfers over het afgelopen jaar en het vierde kwartaal. Een door het bedrijf samengestelde analistenconsensus gaat uit van een hoger aangepast bedrijfsresultaat en een vrijwel vlakke omzet voor Philips in het vierde kwartaal. ASML gaf 0,3 procent.In de Midkap was het OCI dat op bijval van beleggers kon rekenen. Het aandeel steeg 2,6 procent, gevolgd door Fugro dat 1,6 procent won nadat de bodemonderzoeker een opdracht kreeg voor bodemonderzoek in West-Afrika. Het project heeft een looptijd van zes weken en momenteel is Fugro-onderdeel Seabed Geosolutions reeds begonnen met de werkzaamheden. Financiële details werden niet genoemd. Intertrust werd 0,9 procent meer waard.Eurocommercial Properties moest in de AMX de rode lantaarn dragen met een verlies van 1,7 procent. BE Semiconductor Industries verloor 1,5 procent.Onder de kleinere fondsen steeg Stern Groep 3,0 procent, terwijl BinckBank 1,3 procent daalde. BinckBank trof met de Vereniging van Eeffectenbezitters en Vermogensmonitor een schikking van 8 miljoen euro over de afhandeling van klachten over Alex Vermogensbeheer. In 2015 trof de online broker hier al een voorziening voor van 5,25 miljoen euro.Bij de AScX-fondsen publiceerde Beter Bed omzetcijfers. Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal een beter dan verwacht, maar per saldo lager bedrijfsresultaat op een omzetgroei over de laatste drie maanden van 2016. De omzetstijging was te danken aan recente acquisities, een groter aantal winkels en sterk gestegen online verkopen. Het resultaat werd gedrukt door een lagere omzet in Duitsland, hogere kosten in Nederland en de resultaten van het recent verworven Zweedse Sängjätten. De omzet steeg in het vierde kwartaal met 8,6 procent naar 111,8 miljoen euro. De identieke orderintake steeg met 4,6 procent. Beter Bed zal op 17 maart de definitieve cijfers over 2016 rapporteren. De stijging van de kwartaalomzet was volgens analist Wim Hoste van KBC Securities licht boven verwachting. Beleggers reageerden aanvankelijk positief op de omzetcijfers, maar veranderden gedurende de dag evenwel van mening. Het aandeel gaf uiteindelijk 0,8 procent prijs.Van de lokale fondsen kwam Docdata met de cijfers over 2016, waaruit een verlies naar voren kwam. Docdata maakte een negatief bedrijfsresultaat (EBIT) bekend van 1 miljoen euro. Daarvan komt driekwart voor rekening van doorlopende operationele holdingkosten en 250.000 euro voor kosten in verband met uitgebrachte openbare biedingen. Het banktegoed van de vennootschap bedroeg op 31 december 2016 nog 0,6 miljoen euro, ofwel ruim 0,085 euro per aandeel. Docdata sloot 0,9 procent in het rood.Tussenstanden Wall StreetRond het sluiten van de Amsterdamse beurzen noteerde Wall Street hoger, waarbij de S&P 500 index 0,4 procent steeg, de Dow Jones index 0,5 procent won en de Nasdaq 0,4 procent hoger noteerde.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2017 12:04 ET (17:04 GMT)