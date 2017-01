Olieprijs in de lift

Vrijdag 20 januari 2017 21:17 Op weekbasis minimale stijging.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs zat vrijdag in de lift. Een vat West Texas Intermediate sloot aan de Nymex 1,05 dollar, of 2 procent, hoger op 52,42 dollar. Op weekbasis was sprake van een stijging van 0,1 procent.Het was een redelijk volatiele week voor olie. Enerzijds benadrukten diverse olieproducerende landen opnieuw de afspraken die zijn gemaakt binnen de OPEC om de productie in te perken, maar daar stond tegenover dat er in de markt ook zorgen zijn over de toenemende productie in landen buiten het oliekartel, zoals Amerika."Het lijkt erop dat de OPEC is begonnen met het inperken van de productie en nu we dat langzaamaan bevestigd zien, kan de markt verder versterken", zei onderzoeksstrateeg Gene McGillian van Tradition Energy.Vooruitkijkend zijn zowel de OPEC, het Internationaal Energieagentschap en de Amerikaanse Energy Information Administration het erover eens dat de vraag naar olie dit jaar gestaag zal toenemen, maar ook dat de hogere olieprijzen ervoor zullen zorgen dat niet-leden van de OPEC meer zullen investeren en dus produceren.Deze zorgen werden deze week nog maar eens onderstreept door de beweging van de olieprijs, met een verlies van bijna 3 procent op woensdag, en na het verschijnen van het wekelijkse Amerikaanse voorradenrapport, waaruit een veel sterker dan verwachte stijging van de olievoorraden bleek."De sterker dan verwachte stijging van de Amerikaanse olievoorraden, nu voor de tweede week op rij, suggereert dat hoewel de OPEC zich inspant [om de oliemarkt in balans te brengen], Amerikaanse schalie-olieproducenten klaar staan om elke inkrimping van de OPEC op te vullen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.Vrijdag bleek uit data van Baker Hughes bovendien dat het aantal actieve boortorens in Amerika is gestegen tot het hoogste niveau in meer dan een jaar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2017 15:17 ET (20:17 GMT)