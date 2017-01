AEX sluit in het rood

Maandag 23 januari 2017 18:06 Philips Lighting onderuit na publicatie jaarcijfers.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn maandag overwegend lager gesloten. De AEX index daalde 0,7 procent tot 482,71 punten, terwijl de AMX een winst van 0,3 procent liet optekenen en voor de AScX een verlies resteerde van 0,3 procent.De uitspraken van Donald Trump bij zijn inhuldiging vorige week vrijdag en ook maandag bij het Witte Huis wijzen erop dat de kersverse president serieuze protectionistische maatregelen wil doorvoeren om de Amerikaanse industrie er weer bovenop te helpen."Dat leek eerst grootspraak tijdens de verkiezingsstrijd", zei beleggingsanalist Roy van Santen van Lynx. "Maar het lijkt er nu op dat hij echt protectionistische maatregelen gaat doorvoeren en dat is natuurlijk superslecht voor de wereldhandel."Trump beloofde maandag naast "enorme" belastingverlagingen voor bedrijven en voor de middenklasse ook importheffingen te zullen invoeren voor Amerikaanse bedrijven die hun productie naar het buitenland verplaatsen omdat dat goedkoper is. Na de sterke stijgingen sinds verkiezingen beginnen de beleggers zich nu zorgen te maken over de vraag, waar Trump het geld voor de belastingverlagingen vandaan zal halen, zei Van Santen.De macro-economische agenda bleef relatief leeg met alleen het voorlopige consumentenvertrouwen van de eurozone over januari. Het vertrouwenscijfer steeg iets, van 5,1 negatief in december tot 4,9 negatief in januari.Olie noteerde maandag in het rood, maar de verliezen liepen iets terug ten opzichte van het dieptepunt op de dag. Een maart-future West Texas Intermediate daalde 0,7 procent op 52,84 dollar, terwijl een maart-future Brent 0,3 procent daalde tot 55,30 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0736 dollar. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0743 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0694 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 20 van de 25 aandelen in het rood, met ABN AMRO als hekkensluiter met een verlies van 3,5 procent en KPN dat 1,9 procent verloor.ABN AMRO probeert via de rechtbank verdwenen eigendommen van een failliete klant in de Verenigde Staten ter waarde van 313 miljoen dollar in handen te krijgen. Dit meldde Bloomberg afgelopen vrijdag op basis van stukken die door het persbureau zijn ingezien. Het gaat om een syndicaatslening aan cacaofabrikant Transmar Group ter waarde van 400 miljoen dollar, waar de bank in deelneemt. Ook sectorgenoot ING Groep verloor terrein, maar minder sterk met een verlies van 1,2 procent.KPN stond onder druk na een adviesverlaging van KBC Securities. Analist Ruben Devos voorziet de nodige tegenwind voor het telecombedrijf, met meer concurrentie in mobiel, de zakelijke markt en in content. Dit betekent meer reorganiseren en minder contanten in kas. Nieuwe wetgeving over roaming is ook ongunstig voor KPN, denkt de analist, terwijl het belang in Telefónica Deutschland moeilijk te verkopen zal zijn. Raymond James verlaagde het advies voor KPN bovendien van Market Perform naar Underperform.Heineken verloor 0,2 procent nadat Barclays het koersdoel verlaagde van 90,00 naar 82,00 euro. Het advies bleef Overwogen. Barclays voorziet een geringe volumedaling voor de brouwer in Europa.Royal Dutch Shell leverde 0,7 procent in. Het olieconcern verkocht zijn 50-procentbelang in de joint venture SADAF aan zijn partner SABIC voor 820 miljoen dollar. De opbrengst gaat naar investeringen in de mondiale chemische activiteiten van de onderneming. "Het aandeel profiteert nog niet van de aantrekkende olieprijs", zei Van Santen van Lynx.De winnende fondsen waren bij de AEX duidelijk in de minderheid. Bovendien waren de plussen bescheiden in omvang. Aalberts Industries was met een winst van 1,7 procent de sterkste stijger.Van de Midkapfondsen bracht Philips Lighting een omzetdaling in het vierde kwartaal naar buiten, maar een hoger operationeel resultaat. Het bedrijf verwacht voor dit jaar een verdere groei van de aangepaste operationele marge en terugkeer naar vergelijkbare omzetgroei. Aandeelhouders kunnen 1,10 euro per aandeel aan dividend ontvangen in contanten en in 2017 en 2018 volgt nog eens 300 miljoen euro aan teruggaves aan aandeelhouders door eigen aandelen in te kopen van voormalige moedermaatschappij Philips. Het aandeel verloor 2,7 procent.Sligro Food Group kondigde de overname aan van de Belgische groothandelaar ISPC zonder financiële details te vermelden. ISPC realiseerde in 2016 een omzet van 86 miljoen euro en heeft 250 medewerkers. Sligro won 0,9 procent.Ooik Air France-KLM was in trek met een winst van 1,9 procent. Flow Traders steeg 1,6 procent.Bij de AScX-fondsen stond Telegraaf Media Groep in de schijnwerpers dankzij een ongevraagd bod van Talpa, dat 5,90 euro per aandeel in contanten bood. Eerder deed het Vlaamse Mediahuis met de familie Van Puijenbroek een bod van 5,25 per aandeel TMG. Mediahuis zal de ontstane situatie bestuderen. NIBC verhoogde het koersdoel voor TMG van 4,25 naar 6,25 euro, omdat de biedingsstrijd een nog iets hogere prijs kan opleveren. 