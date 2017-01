Olieprijs sluit lager

Maandag 23 januari 2017 20:58 Zorgen over groei van Amerikaanse olieproductie.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten.Beleggers maken zich in toenemende mate zorgen over de Amerikaanse olieproductie. Afgelopen vrijdag bleek uit data van Baker Hughes dat het aantal actieve olieplatforms is gestegen tot 551, het hoogste niveau sinds begin 2016."Als de Amerikaanse productie in het huidige tempo blijft groeien, dan zijn de OPEC verlagingen rond Labor Day [begin september] geneutraliseerd", aldus Tyler Richey van The 7:00's Report.Eerder bleek juist dat oliekartel OPEC flinke vooruitgang boekt met het beperken van de olieproductie. Volgens officials van het orgaan, verlaagden de OPEC landen en 11 niet-leden de productie al met 1,5 miljoen vaten per dag, ruim 80 procent van de doelstelling.De productiecijfers van de OPEC over januari komen medio februari naar buiten.De maart-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,47 dollar lager, of 0,9 procent, op 52,75 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2017 14:58 ET (19:58 GMT)