Wall Street sluit in het rood

Maandag 23 januari 2017 22:21 Eerste beursdag onder Donald Trump eindigt met klein verlies.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag met een kleine min aan de nieuwe handelsweek begonnen.De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,3 procent naar 2.265,20 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 19.799,85 punten en de Nasdaq sloot fractioneel lager op 5.552,94 punten.Volgend op de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten afgelopen vrijdag, kwam 'The Donald' maandag met zijn eerste concrete plannen naar buiten. Trump beloofde naast "enorme" belastingverlagingen voor bedrijven en voor de middenklasse, ook importheffingen te zullen invoeren voor Amerikaanse bedrijven die hun productie naar het buitenland verplaatsen omdat dat goedkoper is.Leiders uit Mexico en Canada kregen een uitnodiging om over het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA te heronderhandelen. Ook de Britse premier Theresa May ontving een uitnodiging om een basis te leggen voor een handelsverdrag tussen Amerika en het Verenigd Koninkrijk.Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets hecht Trump een groot belang aan protectionistische maatregelen, wat zijn aangekondigde plannen om de belastingen te verlagen en te investeren in infrastructuur overschaduwt. Maris Ogg van Tower Bridge Advisors voegde daaraan toe dat "mensen aandacht moeten schenken aan wat hij [Donald Trump] in zijn eerste 100 dagen als president bereikt, en niet zoveel aan wat hij zegt".Olie noteerde maandag in het rood. Een maart-future West Texas Intermediate daalde 0,7 procent op 52,83 dollar, terwijl een maart-future Brent 0,3 procent goedkoper werd op 55,33 dollar.Afgelopen vrijdag bleek uit data van oliedienstverlener Baker Hughes dat het aantal actieve olieplatforms is gestegen tot 551, het hoogste niveau sinds begin 2016. "Als de Amerikaanse productie in het huidige tempo blijft groeien, dan zijn de gevolgen van de OPEC verlagingen rond Labor Day [begin september] geneutraliseerd", aldus Tyler Richey van The 7:00's Report.De euro/dollar noteerde op 1,0743. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0712 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0694 op de borden.Beleggers krijgen deze week een flink aantal cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt te verwerken. Bovendien volgt dinsdag de voorlopige inkoopmanagersindex voor de industrie, op donderdag gevolgd door het cijfer over de Amerikaanse dienstensector. Vrijdag volgen nog cijfers over de economische groei in het vierde kwartaal en het consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan.De bedrijfskalender bevat verder een stroom aan kwartaalcijfers. Maandag nabeurs opent Yahoo de boeken, op dinsdag gevolgd door onder meer 3M, Alibaba, Johnson & Johnson en Verizon Communications. Woensdag staan de cijfers van Boeing, AT&T en eBay geagendeerd en op donderdag geven onder meer Caterpillar, Ford Motor, Alphabet, Intel Corporation en Microsoft inzicht in de prestaties over het afgelopen kwartaal. Chevron, Colgate-Palmolive en Honeywell besluiten de handelsweek op vrijdag.BedrijfsnieuwsMcDonald's Corporation boekte in het laatste kwartaal van 2016 een 5 procent lagere omzet van 6.028 miljoen dollar. Tegen constante wisselkoersen daalde de omzet met 3 procent. De vergelijkbare omzet in de Verenigde Staten daalde met 1,3 procent, volgens de hamburgerketen te wijten aan een lastige vergelijkingsbasis. Het aandeel verloor 0,7 procent.Halliburton leed in het vierde kwartaal van 2016 een nettoverlies van 149 miljoen dollar, tegen 28 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet kelderde met ruim twintig procent tot 4,0 miljard dollar. CEO Dave Lesar toonde zich erg tevreden met de cijfers, ondanks "het turbulente jaar voor de energiesector". Het aandeel daalde 2,9 procent.Qualcomm kelderde 12,7 procent, nadat Apple vrijdag nabeurs tegen de halfgeleiderleverancier een claim indiende ter waarde van 1 miljard dollar. Qualcomm zou het Apple onmogelijk hebben gemaakt om voor een andere leverancier voor chipsets te kiezen. Ook zou het bedrijf hebben getracht om "onredelijke en kostbare" patentvoorwaarden vast te leggen. Nomura Instinet stelde in een rapport dat "recente gerechtelijke uitspraken en claims sterker en breder dan verwacht zijn". De analisten vrezen daarbij dat dit kan leiden tot uitstel van goedkeuring van de overname van het Nederlandse NXP Semiconductors.Een Amerikaanse rechter blokkeerde de voorgenomen fusie tussen Aetna en Humana, aangezien dit de concurrentie zou bedreigen met onder meer hogere prijzen. In juli 2015 kondigden Aetna en Humana aan samen verder te willen gaan. Het aandeel Aetna verloor 2,7 procent en Humana steeg 2,2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2017 16:21 ET (21:21 GMT)