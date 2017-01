Yahoo schrijft weer zwarte cijfers

Maandag 23 januari 2017 22:40 Transactie met Verizon met een kwartaal vertraagd.(ABM FN-Dow Jones) Yahoo heeft in het vierde kwartaal van 2016 weer zwarte cijfers geschreven, waarbij de omzet flink in de lift zat. Dit bleek maandag nabeurs uit de cijfers van het internetbedrijf.CEO Marissa Mayer zei in een toelichting op de cijfers "zeer tevreden" te zijn met de resultaten die het bedrijf kon overleggen en "ongelooflijk trots" te zijn op de uitvoering van het strategische plan.De omzet steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 1.273 miljoen naar 1.469 miljoen dollar. De opbrengsten uit de mobiele activiteiten stegen daarbij van 291 miljoen naar 459 miljoen dollar.In tegenstelling tot vorig jaar bleek Yahoo in het afgelopen kwartaal winstgevend, met een plus van 162 miljoen dollar. In dezelfde periode vorig jaar drukten afschrijvingen ter waarde van 4,5 miljard dollar nog stevig op het nettoresultaat, dat toen resulteerde in een nettoverlies van 4.435 miljard dollar.Over het volledige boekjaar 2016 boekte Yahoo een omzet van 5.169 miljoen dollar, tegen 4.968 miljoen dollar over het voorgaande jaar. Onder aan de streep restte over het afgelopen jaar een verlies van 214 miljoen dollar, tegen een min van 4.359 miljoen dollar over 2016.OutlookWaar Yahoo er eerder nog op rekende de transactie met Verizon in het eerste kwartaal van 2017 af te kunnen ronden, zal dit nu pas in het tweede kwartaal plaatsvinden. Na het afstoten van de kernactiviteiten blijven Yahoo Japan en het belang in Alibaba over.Het aandeel Yahoo sloot maandag in de reguliere handel 0,8 procent hoger op 42,40 dollar. In de elektronische handel nabeurs steeg het aandeel 0,5 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2017 16:40 ET (21:40 GMT)