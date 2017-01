Samsung maakt eigen verwachtingen waar

Dinsdag 24 januari 2017 07:29 Vierde kwartaal zet operationele spurt in.(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics heeft in het vierde kwartaal een vrijwel vlakke omzet geboekt, maar het operationeel resultaat fors zien oplopen. Dit bleek dinsdag tijdens de publicatie van de resultaten over het vierde kwartaal van de Zuid-Koreaanse techgigant.De omzet kwam in het laatste kwartaal van 2016 nagenoeg gelijk uit op 53,33 biljoen Koreaanse won, gelijk aan ongeveer 42,3 miljard euro. Het operationeel resultaat kwam uit op 9,22 biljoen won, een stijging met bijna 50 procent. Van dat laatste bedrag kwam meer dan de helft voor rekening van de halfgeleiderstak die goed was voor 4,95 miljard won aan operationeel resultaat.Het bedrijf verwachtte begin januari over het vierde kwartaal van 2016 meer winst te boeken in vergelijking tot een jaar eerder. Samsung voorzag vooraf voor het laatste kwartaal van het afgelopen boekjaar een operationeel resultaat van 9,1 biljoen tot 9,3 biljoen won. De omzetraming lag tussen de 52 biljoen en 54 biljoen Zuid-Koreaanse won.De stijging van het resultaat schreef het bedrijf toe aan de componententak en dan met name het geheugen- en display-gedeelte.De stopzetting van de productie, verkoop en het terughalen van de premium Galaxy Note 7 smartphone had een beperkt negatief effect, aldus Samsung.OutlookDe investeringsbegroting voor 2017 is nog niet gereed. Het bedrijf verwacht nieuwe vraag die met name weer de componententak stimuleert. Voor de chips-afdeling wordt een robuuste vraag verwacht naar geheugen met een hoge dichtheid, en verder vraag die gerelateerd is aan big data en de ontwikkelingen in automotive.Het aandeel Samsung Electronics noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,91 miljoen won.