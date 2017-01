BP verkoopt belangen

Dinsdag 24 januari 2017 09:11 Britse oliereus stapt deels uit olieveld en terminal.(ABM FN-Dow Jones) BP verkoopt een tweetal belangen. Dit heeft de Britse oliegigant dinsdag bekend gemaakt.BP verkoopt 25 procent van zijn volledige belang in het Magnus olieveld en een aantal pijpleidingen in de Noordzee en 3 procent van zijn 12 procent-belang in de Sullom Voe-terminal op de Shetland-eilanden. Dit maakte het Britse oliebedrijf dinsdag bekend, toevoegend dat in totaal 85 miljoen dollar met de deals is gemoeid.De koper is Enquest, die de optie krijgt om tussen 1 juli 2018 en 15 januari 2019 de resterende 75 procent in Magnus, de resterende 9 procent in de terminal en de overige pijpleidingen over te nemen voor in totaal 300 miljoen dollar.Het aandeel BP sloot maandag 2,3 procent lager op 487,15 pence.