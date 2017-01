Stevige winstgroei Kimberly-Clark

Dinsdag 24 januari 2017 13:47 Kostenbesparingen moeten winst in 2017 verder stuwen.(ABM FN-Dow Jones) Kimberly-Clark heeft in het vierde kwartaal van 2016 een stabiele ontwikkeling van de omzet laten zien, wat resulteerde in een flink hogere winst. Dit maakte de Amerikaanse leverancier van producten voor persoonlijke verzorging, zoals van het merk Kleenex, dinsdag voorbeurs bekend.De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 0,1 procent van 4.539 miljoen naar 4.544 miljoen dollar. De autonome omzetgroei kwam uit op 1 procent, maar negatieve wisselkoerseffecten drukten de verkopen met 1 procent.De operationele winst steeg met 33 procent op jaarbasis tot 839 miljoen dollar, wat zich onder aan de streep vertaalde in een nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van 505 miljoen dollar, een stijging met 51,7 procent op jaarbasis.De aangepaste winst per aandeel steeg met 53,8 procent van 0,91 naar 1,40 dollar.JaarcijfersOver heel 2016 boekte Kimberly-Clark een omzet van 18.202 miljoen dollar, tegen 18.591 miljoen dollar in het voorgaande jaar. De autonome omzet groeide daarbij met 2 procent als gevolg van hogere volumes, conform de eigen doelstelling.De operationele winst steeg van 1.613 miljoen naar 3.317 miljoen dollar en onder de streep resteerde een nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van 2.166 miljoen dollar. Over 2015 verdiende de onderneming nog 1.013 miljoen dollar.De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 5,99 dollar, tegen 2,77 dollar per aandeel over 2015. Kimberly-Clark mikte zelf op een bandbreedte van 5,95 tot 6,05 dollar.OutlookVoor 2017 voorziet Kimberly-Clark een stabiele omzetontwikkeling. De autonome omzetgroei zal gesteund door hogere volumes uitkomen op 2 procent, maar negatieve wisselkoersen drukken de omzet naar verwachting eveneens met 2 procent.De operationele winst stijgt in 2017 naar verwachting met 2 tot 4 procent, onder meer gesteund door kostenbesparingen. De aangepaste winst per aandeel stijgt van 5,99 dollar in 2016 naar 6,20 tot 6,35 dollar per aandeel in het lopende jaar.Het aandeel Kimberly-Clark sloot maandag 0,7 procent hoger op 116,98 dollar.