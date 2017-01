Wall Street op weg naar vlakke opening

Dinsdag 24 januari 2017 15:06 Kwartaalcijfers duwen Trump even naar de achtergrond.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd vrijwel onveranderd op 2.262,00 punten.De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft maandag zijn land ook formeel uit het Trans-Pacific Partnership teruggetrokken. Trump herhaalde maandag verder nog maar eens dat de belastingen flink omlaag worden geschroefd.Dinsdag kreeg de Britse premier een kleine tegenslag te verwerken met de uitspraak van de rechter dat Artikel 50 eerst ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan het Britse parlement, alvorens dit ten uitvoer kan worden gebracht en waarmee een uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie tot stand kan worden gebracht.Deze uitspraak kan een zekere vertraging in de hand werken ten opzichte van het schema dat de Britse premier Theresa May voor ogen heeft staan en waarin maart als moment staat vermeld waarop de regering de bepalingen van Artikel 50 wil uitvoeren. Het Britse pond verloor vandaag 0,4 procent.Vanmiddag komen in de Verenigde Staten de voorlopige inkoopmanagersindex van de Amerikaanse industrie over januari en de bestaande woningverkopen over december naar buiten.Alcoa en Texas Instruments publiceren dinsdag nabeurs de cijfers over het vierde kwartaal en heel 2016.Olie noteerde dinsdag inmiddels duidelijk hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent hoger op 53,12 dollar, terwijl een maart-future Brent ook 0,7 procent won op 55,66 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0746. Dat was licht lager dan bij het begin van de handelsdag in Europa, toen het muntpaar nog op 1,0751 bewoog, maar licht hoger dan bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag toen er een stand van 1,0743 op de borden stond.BedrijfsnieuwsDupont schreef weer zwarte cijfers over het vierde kwartaal en oversteeg de eigen verwachting. Het aandeel Dupont noteerde in de elektronische handel voorbeurs 0,4 procent lager op 72,53 dollar.Johnson & Johnson zag de nettoresultaten en de omzet in het vierde kwartaal stijgen. Het aandeel zakte 1,2 procent naar 112,50 dollar. Het verlies is inmiddels wat teruggelopen.Verizon heeft over het vierde kwartaal een lagere nettowinst behaald op een gedaalde omzet. Verizon zakte 2,8 procent 50,92 dollar.Kimberley-Clark heeft de nettowinst in het vierde kwartaal flink zien oplopen. Het aandeel noteerde dinsdag voorbeurs 0,9 procent hoger op 118,00 dollar.Lockheed Martin heeft in het vierde kwartaal en in heel 2016 op jaarbasis een hogere winst op een gestegen omzet gerealiseerd en verwacht deze ontwikkeling in het lopende boekjaar voort te zetten. Het aandeel noteerde een verlies van 3,1 procent op 249,50 dollar.3M zag de omzet vrijwel vlak uitkomen, maar boekte wel duidelijk meer winst. De koers van het aandeel zakt voorbeurs 0,9 procent naar 177,00 dollar.Alibaba overtrof met de omzet en winst over het vierde kwartaal de verwachtingen in de markt en noteerde 3,7 procent hoger op 102,10 dollar.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 0,3 procent lager op 2.265,20 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het rood op 19.799,85 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot vrijwel onveranderd op 5.552,94 punten.