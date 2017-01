Olieprijs herstelt

Dinsdag 24 januari 2017 20:59 Markt heeft nog steeds vertrouwen in OPEC deal ondanks toenemende Amerikaanse output.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen. De maart-future op een vat West Texas Intermediate sloot aan de Nymex 0,43 dollar, of 0,8 procent, hoger op 53,18 dollar.Beleggers richtten zich vooral op de eerste tekenen dat de leden van oliekartel OPEC zich inderdaad aan de afgesproken productie-inperking houden. Zo meldde de Iraakse olieminister dat de productie in het land inmiddels met 180.000 vaten per dag is gedaald."De markt is gevoelig voor het feit dat die vaten de markt niet zullen bereiken", verklaarde marktanalist Bob Yawger van Mizuho Securities USA. De olieproductie in Irak was tot nu toe een belangrijke negatieve factor onder sceptici van de in november vorig jaar gesloten deal.Sommige analisten wezen erop dat grote olieproducenten, zowel binnen de OPEC als erbuiten, zich lijken te houden aan de deal. Inmiddels zou de output al met 1,5 miljoen vaten per dag zijn teruggedrongen, volgens cijfers van de OPEC."Saoedi-Arabië en Rusland houden zich aan de afspraak en dit is een boodschap aan de wereld", volgens handelaar Donald Morton van Herbert J. Sims & Co.De Wereldbank publiceerde dinsdag een kwartaalrapport, waarin het de gemiddelde olieprijs voor dit jaar inschat op 55,00 dollar. Dat was een onveranderde outlook ten opzichte van drie maanden geleden.Maandag kwamen de olieprijzen nog onder druk te staan vanwege de zorgen over de toenemende productie in landen als de Verenigde Staten. Daardoor is het enthousiasme voor de productiedeal tussen de OPEC en een aantal niet-leden afgenomen en heeft de olierally zijn glans verloren. Met de oplopende olieprijzen wordt in Amerika de productie weer opgevoerd.Volgende richtpunt voor de oliemarkt is dan ook het wekelijkse voorradenrapport van het American Petroleum Institute, dat dinsdagavond laat verschijnt. Officiële overheidscijfers van de Energy Information Administration volgen woensdagmiddag.