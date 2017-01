Bestuurslid ECB optimistisch over afbouwen opkoopprogramma

Dinsdag 24 januari 2017 21:13 Lautenschlaeger eerste lid uitvoerend bestuur dat praat over einde QE.(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zou spoedig moeten beginnen met het afbouwen van zijn maandelijkse obligatie-opkoopprogramma. Die boodschap had één van de bestuursleden van het uitvoerend bestuur van de centrale bank, Sabine Lautenschlaeger, dinsdag.Tijdens een evenement in Hamburg verklaarde Lautenschlaeger dat "alle randvoorwaarden voor een stabiele toename van de inflatie" momenteel bestaan. Volgens haar moet de ECB daarom niet afwachten totdat de laatste twijfels over de inflatie zijn weggenomen."Ik ben daarom optimistisch dat we snel kunnen gaan praten over een exit [van het opkoopprogramma]", aldus Lautenschlaeger.Het is voor het eerst dat een bestuurslid van de centrale bank zich uitspreekt over de toekomst van het maandelijkse obligatie-opkoopprogramma. Tot aan april koopt de ECB nog voor 80 miljard euro per maand aan leningen op. Daarna wordt tot zeker december 2017 maandelijks voor 60 miljard euro aan obligaties opgekocht.De voorzitter van de ECB, Mario Draghi, onthield zich tot nu toe van commentaar over een eventuele stop van het kwantitatieve verruimingsprogramma. Vorige week verklaarde de centraal bankier tijdens zijn toelichting op het rentebesluit nog dat er niet is gesproken over 'taperen'.Ondertussen verbetert de inflatie in de eurozone. In december stegen de consumentenprijzen met 1,1 procent op jaarbasis. In Duitsland liep de inflatie nog sneller op, met 1,7 procent in dezelfde maand. De ECB streeft naar een prijsstabiliteit van rond de, maar net onder de 2,0 procent.Draghi zei vorige week dat hoewel de inflatie verbetert, dit vooral komt door het herstel van de energieprijzen. Volgens de voorzitter van de ECB is de onderliggende trend van de inflatie echter nog niet overtuigend.Door: ABM Financial News.