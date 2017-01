Alcoa duikt in rode cijfers

Dinsdag 24 januari 2017 22:46 Omzet licht hoger.(ABM FN-Dow Jones) Alcoa is in het vierde kwartaal van 2016 in de rode cijfers gedoken, onder meer vanwege de kosten die werden gemaakt om de portefeuille te stroomlijnen. Dit meldde de aluminiumproducent dinsdagavond nabeurs.In de laatste drie maanden van 2016 werd een verlies gemaakt van 125 miljoen dollar, tegenover een verlies van 10 miljoen dollar in het kwartaal ervoor. De aangepaste winst per aandeel van 0,14 dollar was bovendien lager dan de 0,20 dollar die analisten voorzagen.Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg wel, met 18 procent op kwartaalbasis, dankzij hogere aluminiumprijzen.De omzet steeg in de verslagperiode van 2,3 miljard dollar in het derde kwartaal naar 2,5 miljard dollar in het vierde kwartaal en dit was licht boven de marktverwachting.JaarcijfersIn 2016 kwam het nettoverlies voor Alcoa uit op 400 miljoen dollar, van 863 miljoen dollar negatief een jaar eerder. Op aangepast niveau werd een verlies gemaakt van 227 miljoen dollar, tegenover een aangepaste winst van 103 miljoen dollar in 2015.OutlookVoor 2017 voorziet Alcoa een redelijke balans op de bauxiet- en aluminiummarkten en een stijging van de mondiale vraag naar aluminium van 4 procent ten opzichte van 2016.Sinds 1 november 2016 is Alcoa opgesplitst in twee beursgenoteerde ondernemingen, namelijk Arconic, dat zich onder andere richt op 'rolled products' als aluminiumplaten en folie, en Alcoa, waarin de bauxiet-, aluminium-oxide-, aluminium-, giet- en energie-divisies zijn ondergebracht.In de elektronische nabeurshandel daalde het aandeel even met ruim 1 procent, om vervolgens toch weer 0,7 procent te stijgen.