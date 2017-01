Novartis stabiliseert omzet

Woensdag 25 januari 2017 07:58 Farmaceut verhoogt dividend licht en start aandeleninkoop.(ABM FN-Dow Jones) Novartis heeft in het vierde kwartaal van 2016 de omzet fractioneel zien dalen, terwijl ook de nettowinst afnam. Dit meldde de Zwitserse farmaceut woensdag voorbeurs.CEO Joseph Jimenez sprak ook nu weer van een "solide kwartaal".De omzet van Novartis uit voortgezette activiteiten daalde in het afgelopen kwartaal met 2 procent naar 12.322 miljoen dollar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bleef de omzet echter stabiel.De operationele winst daalde met 13 procent op jaarbasis naar 1.455 miljoen dollar en onder de streep restte een nettowinst van 936 miljoen dollar, een daling van 11 procent. Rekening houdend met wisselkoerseffecten was de winstontwikkeling evenwel stabiel.Uit de kernactiviteiten haalde Novartis een nettowinst van 2.658 miljoen dollar, een daling van 2 procent, maar gerekend tegen constante wisselkoersen een stijging van 1 procent.De vrije kasstroom van Novartis steeg in de laatste drie maanden van 2016 met 1 procent op jaarbasis naar net geen 3 miljard dollar. Over heel 2016 lag de vrije kasstroom op 9,5 miljard dollar.DividendNovartis deed voor 2016 een dividendvoorstel van 2,75 Zwitserse frank per aandeel, 2 procent meer dan over 2015. De farmaceut start verder een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 5 miljard dollar. Volgens de onderneming moet dit programma worden gezien als een teken van vertrouwen in de groeivooruitzichten van de farmaceut.OutlookNovartis verwacht voor dit jaar een omzet die grofweg overeenkomt met die in 2016. Het operationeel resultaat uit de kernactiviteiten zal gelijk tot enkele procenten lager uitkomen dan in 2016, gerekend tegen constanten wisselkoersen.Het aandeel Novartis sloot dinsdag 0,7 procent lager op 69,55 Zwitserse frank.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 25, 2017 01:58 ET (06:58 GMT)