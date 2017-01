Spaanse Banco Santander boekt minder winst

Woensdag 25 januari 2017 09:22 Leningenboek stijgt.(ABM FN-Dow Jones) Banco Santander heeft in het vierde kwartaal van 2016 meer winst behaald dan in het derde kwartaal, terwijl het leningenboek juist steeg. Dit maakte de Spaanse bank woensdag bekend.De onderliggende winst van de bankgroep kwam uit op 1,646 miljard euro, tegen 1,695 miljard in het derde kwartaal. Over heel 2016 bedroeg de onderliggende winst 6,621 miljard euro, wat 0,8 procent meer was dan een jaar eerder.Banco Santander verstrekte afgelopen kwartaal 2,2 procent meer leningen dan in het derde kwartaal, terwijl ook de deposito's met 3,5 procent toenamen. De netto rentebaten lagen met krap 8,1 miljard euro 3,8 procent hoger dan in het derde kwartaal.Het rendement op eigen vermogen (RoE), een belangrijke maatstaf voor analisten om banken op de beoordelen, kwam uit op 7,26 procent, iets lager dan de 7,66 procent van het derde kwartaal. De efficiency ratio steeg op jaarbasis van 47,4 naar 49,1 procent.De risicogewogen kernkapitaalratio CET1 steeg met 8 basispunten naar 10,55 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 25, 2017 03:22 ET (08:22 GMT)