Outokumpu verkoopt Amerikaanse staalfabriek

Woensdag 25 januari 2017 18:27 Opbrengst 28 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Outokumpu heeft een staalfabriek in Amerika verkocht voor een bedrag van ongeveer 28 miljoen euro. Dit maakte de sectorgenoot van het in Amsterdam genoteerde Aperam woensdag bekend.De producent van roestvast staal verkocht de faciliteit van de fabriek in New Castle, in de staat Indiana, aan het huidige management. De opbrengst, die nog wel afhankelijk is van de hoogte van het netto werkkapitaal bij het afronden van de deal, gaat het Finse bedrijf gebruiken om zijn schuldenlast te verlagen.Outokumpu zei dat de resterende activiteiten in de Verenigde Staten ongewijzigd blijven.Door: ABM Financial News.