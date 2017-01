Olieprijs sluit licht lager

Woensdag 25 januari 2017 21:08 Olievoorraden stijgen boven verwachting.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten. De maart-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 0,43 dollar lager, gelijk aan 0,8 procent, op 52,75 dollar.Uit het wekelijkse olierapport bleek dat de voorraden harder dan verwacht waren toegenomen in de week eindigend op 20 januari. Ook de benzinevoorraden namen stevig toe.De olievoorraden stegen met 2,8 miljoen vaten, wat aan de bovenkant van het gemiddelde is voor deze tijd van het jaar volgens het Energy Information Administration. Analisten geraadpleegd door The Wall Street Journal hadden gerekend op een stijging met 2,1 miljoen vaten.De voorraden benzine stegen met 6,8 miljoen vaten. Hier was een veel kleinere stijging van 300.000 vaten verwacht.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJanuary 25, 2017 15:08 ET (20:08 GMT)